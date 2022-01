Lucid: Η αντίπαλος της Tesla φέρνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της στην Ευρώπη

Έτοιμη για την είσοδο της στην αγορά της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη είναι η αμερικανική Lucid, εκ των βασικών ανταγωνιστριών της Tesla στις ΗΠΑ.

Με ανάρτηση του λογαριασμού της εταιρείας στο Twitter, η Lucid γνωστοποίησε πως τα πρώτα της οχήματα θα βρίσκονται επί ευρωπαϊκού εδάφους μέσα στο 2022, χωρίς να δίνει ακριβή χρόνο κυκλοφορίας των οχημάτων ή το σε ποια χώρα θα κυκλοφορήσουν τα μοντέλα της.

Expansion to European markets will begin this year. Stay tuned for country-specific delivery information.

— Lucid Motors (@LucidMotors) January 4, 2022