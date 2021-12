6 Βραβεία για την ΙΚΕΑ στα e-volution Awards 2022

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των σημαντικών βραβείων του κλάδου, κατακτώντας συνολικά έξι βραβεία στα e-volution Awards 2022.

Συγκεκριμένα, η ΙΚΕΑ απέσπασε 1 Platinum («Best Response to Changing Consumer Needs during the Pandemic»), 2 Gold («Best Response to Changing Consumer Needs during the Pandemic», «Στρατηγική Social Media») και 2 Silver («Content Marketing that Converts», «Τεχνολογική Καινοτομία») βραβεία για το πρώτο Live Shopping Event που πραγματοποίησε στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στις εξελίξεις που έφερε η πανδημία, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, ώστε να καλύψει τις νέες προσδοκίες και ανάγκες των καταναλωτών. Αξιοποιώντας τη ραγδαία άνοδο του Live Commerce, μία νέα μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου που συνδυάζει με καινοτόμο τρόπο το live streaming και το e-commerce, η IKEA έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εμπειρία του Live Shopping. Μέσα από αυτή τη μοναδική και πρωτότυπη εμπειρία οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν σε πραγματικό χρόνο τα προϊόντα που παρουσιάζονταν αλλά και να αλληλοεπιδράσουν με τους παρουσιαστές της εκδήλωσης και το brand μέσω του Live Chat που ήταν διαθέσιμο. Το κοινό ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στην ενέργεια με την ενεργή συμμετοχή του, αναδεικνύοντας έτσι την επιθυμία και την αποδοχή αυτού του νέου τρόπου αγορών.

Η Καρολίνα Μιζάν, Digital Marketing Executive IKEA, αναφέρει σχετικά: «Τον περασμένο Ιούλιο πραγματοποιήσαμε το πρώτο IKEA Live Shopping Event στην Ελλάδα, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ανακαλύψουν ιδέες και λύσεις για το σπίτι κάνοντας τις αγορές τους σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 3 IKEA Live Shopping Events, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό καθώς τα views τους είναι συνεχώς οργανικά αυξανόμενα. Το Platinum βραβείο, τα υπόλοιπα 4 βραβεία που απέσπασαν τα IKEA Live Shopping Events αλλά και η αγάπη των καταναλωτών είναι αυτά που μας έχουν οδηγήσει στην απόφαση να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο Live Commerce, μία νέα εμπειρία έμπνευσης και αγορών που ήρθε για να μείνει».

Ακόμα, η IKEA διακρίθηκε με Gold βραβείο και για την εφαρμογή IKEA Greece app στην κατηγορία «Continuous Optimization» για την εξέλιξη της εφαρμογής της εταιρείας, επενδύοντας στην περαιτέρω αναβάθμισή της με καίριες βελτιωτικές κινήσεις.

Οι κορυφαίες διακρίσεις της ΙΚΕΑ και στα φετινά e-volution Awards έρχονται να επικυρώσουν τη διαχρονική αφοσίωση του Ομίλου FOURLIS στην αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία.

Τα e-volution Awards, διοργανώνονται από το Marketing Week και την Boussias Communications, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν.