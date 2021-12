MyMarket: Εγκαίνια στο My market της Ομόνοιας και δύο σημαντικές ανακαινίσεις για την αλυσίδα

Ένα νέο κατάστημα στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και δύο εκτεταμένες ανακαινίσεις σε δύο από τα μεγαλύτερα καταστήματα της αλυσίδας, ανακοίνωσε η Mymarket στα πλαίσια του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για το 2021.

Το My market στο Ολυμπιακό Χωριό και το My market στην οδό Φαρσάλων στη Λάρισα, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, πως υποδέχονται πλέον τους πελάτες τους σε ανανεωμένους χώρους γεμάτους έμπνευση, ευεξία και φυσικά εναρμονισμένους με τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης που εδώ και χρόνια εφαρμόζει η αλυσίδα σε όλο της το δίκτυο.

Αναλυτικά στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Νέο My market στην πλατεία Ομονοίας

Η εταιρεία αναφέρει πως σε ένα κτίριο εκλεκτικιστικού ρυθμού της δεκαετίας του 1880, στεγάζεται το νέο κατάστημα της αλυσίδας My market, στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Το My market στην πλατεία Ομονοίας αποτελεί ένα κόσμημα για την περιοχή, που συνδυάζει στους χώρους του την αισθητική και τη μεγαλοπρέπεια ενός διατηρητέου κτιρίου της εποχής του 19ου αιώνα, με εσωτερικούς χώρους υψηλής λειτουργικότητας και καινοτόμου σχεδιασμού που απευθύνονται τόσο στους κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής, όσο και στους χιλιάδες καθημερινούς επισκέπτες του κέντρου.

Το κτίριο –που πρώτη φορά εμφανίζεται σε καρτ-ποστάλ του 1885– βρίσκεται στην οδό Δώρου 2 επί της Πλατείας Ομονοίας, ενώ έχει 2η είσοδο επί της οδού Πατησίων. Πρόκειται για ένα διαμπερές κατάστημα συνολικού εμβαδού 1.360 τ.μ. που αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα πώλησης.

Η ανακατασκευή και η μετατροπή του κτιρίου έγιναν με την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων, ενώ τα διατηρητέα χαρακτηριστικά του διάκοσμου (ξύλινα, μαρμάρινα, μεταλλικά και κεραμικά στοιχεία και επιχρίσματα) συμπληρώθηκαν αρμονικά, υπό την επίβλεψη πιστοποιημένης από το Υπουργείο Πολιτισμού συντηρήτριας Έργων Τέχνης, με νέα δομικά στοιχεία. Οι χρωματισμοί που επιλέχθηκαν, προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις και την ιστορία του χώρου.

Με το My market στην Ομόνοια, η αλυσίδα προσφέρει μια σύγχρονη και απολαυστική εμπειρία αγορών σε όλους τους επισκέπτες, συνδράμοντας παράλληλα στην διατήρηση και την ανάδειξη της ομορφιάς του Ιστορικού Κέντρου και του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας.

Ανακαινίσεις Καταστημάτων

Δύο από τα μεγαλύτερα καταστήματα της αλυσίδας ανακαινίστηκαν πλήρως, σύμφωνα με το μοντέλο του βραβευμένου My market της Κηφισιάς. Στο My market στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά και στο My market στη Λάρισα στην οδό Φαρσάλων, εφαρμόστηκαν καινοτόμες αρχιτεκτονικές τεχνικές, τόσο στο κέλυφος, όσο και στους εσωτερικούς χώρους που αποδίδουν ένα εντυπωσιακό, αλλά συνάμα πλήρως λειτουργικό αποτέλεσμα, σε minimal αισθητική.

Στα δύο καταστήματα, λειτουργούν – εκτός των συνηθισμένων τμημάτων ενός super market – και τμήματα My Ευεξία (με βιολογικά, vegan, gluten free κ.λπ. προϊόντα) που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά στους πελάτες τους τον υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και τις έννοιες του wellness και του mindfulness. Τα My Ευεξία διαθέτουν πολύ μεγάλη ποικιλία όχι μόνο σε τρόφιμα, αλλά και σε είδη προσωπικής περιποίησης και φροντίδας του σπιτιού. Παράλληλα, και στα δύο καταστήματα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φρεσκοψημένα αρτοποιήματα που ετοιμάζονται καθημερινά εντός των ειδικών εγκαταστάσεων bake-off. To κατάστημα του Ολυμπιακού Χωριού διαθέτει και Ιχθυοπωλείο.

Αναλυτικότερα, τo My market στο Ολυμπιακό Χωριό εκτείνεται σε χώρους 3.370 τ.μ., ενώ λειτουργεί στο χώρο και κατάστημα Mikel. Για το επόμενο διάστημα, έχει προγραμματιστεί και η στέγαση Φαρμακείου εντός του καταστήματος. Το κατάστημα διαθέτει 54 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και 10 θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων.

Αντίστοιχα, το My market στη Λάρισα στην οδό Φαρσάλων συνολικού εμβαδού 3.365 τ.μ. διαθέτει 54 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης και 10 θέσεις ποδηλάτων.

Τα τρία αυτά καταστήματα καταδεικνύουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την πολυσχιδή στρατηγική επενδύσεων που έχουν υιοθετήσει τα My market τα τελευταία χρόνια εκφράζοντας το αύριο της αλυσίδας.