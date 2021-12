Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και CEO της Tesla, έγραψε στο Twitter ότι θα πληρώσει πάνω από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος, ποσό που ενδεχομένως να αποτελέσει ρεκόρ είσπραξης για την αμερικανική εφορία.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021