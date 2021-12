Intrakat: «Πράσινο φως» για την ΑΜΚ – Το ύψος της, οι μέτοχοι και τα έργα

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Intrakat, επιβεβαιώνοντας σχετικές αποκαλύψεις του insider. Σήμερα το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης, με ποσοστό απαρτίας άνω του 88%, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει εφάπαξ για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως ποσού 3 φορές μεγαλύτερου του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δυνατότητα παραίτησης ή περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προγραμματίζεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2022.

Βάσει της απόφασης, το Δ.Σ. της Intrakat εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε ΑΜΚ ύψους έως 3 φορές το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό ανέρχεται σε περίπου 40-43 εκατ. ευρώ, άρα το ανώτατο δυνητικό όριο της αύξησης κεφαλαίου μπορεί να φτάσει έως τα 120-130 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις «δείχνουν» ότι το πιθανότερο είναι η ΑΜΚ να κυμανθεί στα επίπεδα πέριξ των 50 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Intrakat δεν έκανε αναφορά σε ομολογιακή έκδοση αν και στην αγορά κυκλοφορούν σενάρια περί ενός τέτοιου ενδεχομένου και για ομόλογο της τάξεως των 60-80 εκατ. ευρώ.

Στην ΑΜΚ αναμένεται να δώσει το παρών η μητρική Intracom Holdings, που ελέγχει περί το 37%-38% της Intrakat, δίχως να έχει διευκρινιστεί το ποσό συμμετοχής καθώς η ΑΜΚ δίνει δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Σήμερα το 37,79% των μετοχών της Intrakat, κατέχει η Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης). Επίσης, μέτοχοι με ποσοστό 12,69% είναι η Adamas Group (ελέγχεται από τον Δημήτρη Κούτρα) , η StrongView Holdings Ltd με ποσοστό 14,43% (ελέγχεται από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη), ο CEO της Εταιρείας Πέτρος Σουρέτης κατέχει 7,56% και η Danech Estate LTD ελέγχει ποσοστό 8,98% (ελέγχεται από τους Λουκά Λαζαράκη και Δήμο Στασινόπουλο). Το ευρύ επενδυτικό κοινό κατέχει συνολικά 18,55%. Στην ΑΜΚ αναμένεται να συμμετάσχουν και ο Π. Σουρέτης, οι StrongView Holdings Ltd και Danech Estate LTD κ.α.

Στην ισχυροποίηση της θέσης της Intrakat μέσω των τεσσάρων πυλώνων ανάπτυξης όπως έχουν διαμορφωθεί στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις της, αναφέρθηκε κατά την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η εταιρεία, πέραν της κατασκευαστικής δραστηριότητας και των έργων ΣΔΙΤ, εστιάζει σε ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, storage κλπ), ενώ το real estate του Ομίλου θα αναπτύσσεται μέσω της Intrakat. Τέλος ο τεχνολογικός τομέας της επικεντρώνεται σε έργα περιβάλλοντος, καινοτομίας και smart technologies.

Ο αντιπρόεδρος της Intrakat κ. Δημήτρης Κούτρας, μετά από σχετική ερώτηση απάντησε για τον κατασκευαστικό τομέα ότι: «Η Intrakat διαγράφει μια δυναμική πορεία που την κατατάσσει στις ισχυρές εταιρείες του κλάδου. Με αυξανόμενο ανεκτέλεστο έργων που ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 800 εκατ. ευρώ, κλείνει την ψαλίδα με τους ανταγωνιστές της» Επίσης συνοψίζοντας τις εργασίες της Γ.Σ. όπου υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα σημείωσε: « Άρα, όλοι συμφωνούμε πως σε αυτή την καμπή της οικονομικής εξέλιξης της χώρας, που τα πάντα αλλάζουν, πρέπει να ετοιμάσουμε την Εταιρεία μας να συμμετάσχει και να πρωταγωνιστήσει σε αυτό τον μετασχηματισμό με μια ευρεία κεφαλαιουχική και μετοχική διάρθρωση για να κερδίσει τη θέση που της αξίζει».

Σύντομα, κατά τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εισηγμένης, το ανεκτέλεστο θα ανέλθει σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η Intrakat ως γνωστόν διεκδικεί πλήθος διαγωνισμών, δημόσιων, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, θα δώσει το παρών στις 3 διαδικασίες για την υποβολή προσφορών στα οδικά ΣΔΙΤ (FlyOver, Νεάπολη-Χερσόνησος, Καλαμάτα-Μεθώνη) στο τέλος του έτους αλλά και στους επόμενους διαγωνισμούς το 2022.

Η εταιρεία εστιάζει σε τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η ενέργεια όπου έχει απλώσει αποτύπωμα μέσω και της ΓΑΙΑ Άνεμος προωθώντας projects 1 δισ. ευρώ, και τα ακίνητα, όπου προβλέπεται να αναπτύξει η Intrakat από μόνη της επενδύσεις στον τομέα real estate (με συμμετοχή βέβαια του Δ. Θεοδωρίδη). Στην ενέργεια βέβαια, δεδομένου ότι οι επενδύσεις είναι σημαντικές, αφενός υπάρχει «χώρος» για συνεργασίες με εγχώριους και ξένους ομίλους, αφετέρου η εταιρεία θα κινηθεί στη λογική του development. Πάντως, γενικότερα, όπως έχει αναφέρει η Intrakat, είναι ανοιχτή σε προτάσεις, συνεργασίες, συνέργειες και σε κάθε είδους μόχλευση που θα μπορούσε να υποστηρίξει το growth story της.