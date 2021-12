Ο Έλον Μασκ θέλει να τα παρατήσει όλα και να γίνει influencer

O CEO της Tesla Έλον Μασκ έχει πιθανώς βαρεθεί τα διαστημόπλοια και τα αυτοοδηγούμενα οχήματα και τώρα θέλει να γίνει influencer.

Το είπε ο ίδιος στο Twitter όπου έγραψε ότι τώρα θέλει να παρατήσει τη δουλειά του και να γίνει influencer. Δεν απέχει και πολύ από αυτό, στην πραγματικότητα διαθέτει όλα όσα χρειάζονται. Ο Μασκ έχει ήδη 65,8 εκατομμύρια followers στο Twitter. Οι αναρτήσεις του επηρεάζουν την αξία κρυπτονομισμάτων όπως το Dogecoin και το Shiba Inu, οπότε εάν αύριο πάρει μία κάμερα vlogging και αρχίζει να λέει τηξν άποψή του για τα πάντα στα social media, o Μασκ θα γίνει πιθανότατα ο μεγαλύτερος influencer στον κόσμο.

«Σκέφτομαι να αφήσω τις δουλειές μου και να γίνει influencer πλήρους απασχόλησης, τι πιστεύτε», έγραψε ο Μασκ ο οποίος δεν διστάζει ποτέ να πει τι σκέφτεται στο Twitter. Ο κόσμος που ακολουθεί τον Μασκ γνωρίζει ότι είναι και ομιλητικότατος στην πλατφόρμα. Όποιος και να είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, εάν το tweet σου τού τραβήξει την προσοχή, πιθανότατα θα έχεις την απάντηση του Μασκ στο Twitter.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021