Θ. Βλαχόπουλος: Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης της Τρ. Πειραιώς σε θέματα ESG

Οι οργανισμοί διεθνώς, συνυπολογίζουν σε όλο και μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων τους και των προϊόντων τους κριτήρια ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης), τόνισε ο Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας σήμερα στο 14ο συνέδριο Credit Risk Management που διοργάνωσε η ICAP. Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοστατεί στην προώθηση της Βιώσιμης Τραπεζικής στην Ελλάδα, είπε ο κ. Βλαχόπουλος, τονίζοντας ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική προσέγγιση και η υπεύθυνη τραπεζική είναι πλήρως εναρμονισμένες με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις αξίες της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία επιδιώκει να έχει σταθερά θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

Στην παρουσίασή του με θέμα «Banking in the ESG era. Piraeus Bank leading the way in ESG and sustainable finance», ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε ότι διεθνώς ενισχύεται η δέσμευση των επιχειρήσεων και των τραπεζών για την πράσινη χρηματοδότηση και τις βιώσιμες επενδύσεις και έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι, αλλά χρειάζονται ακόμα σημαντικά βήματα για την πλήρη υιοθέτηση των κριτηρίων ESG. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ oι αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Βλαχόπουλος, το σχέδιο δράσης της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα ESG, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

• τον διπλασιασμό της πρόθεσης ανάληψης κινδύνου σε €2 δισ. για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακό συμψηφισμό, πράσινα στεγαστικά,

• τη διάθεση €500 εκατ. για την υποστήριξη αγροτών στη βιολογική και έξυπνη γεωργία,

• την αύξηση χρηματοδότησης κατά €1 δισ. για πράσινες δημόσιες μεταφορές, για δίκτυο και υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης και αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων,

• την αύξηση των χρηματοδοτήσεων με κριτήρια ESG κατά 100%.

Ο κ. Βλαχόπουλος επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας, ανάλογα με το μέγεθός τους και τον κλάδο που ανήκουν, σε σχέση με την κατανόηση και την υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη λειτουργία τους και στην εταιρική διακυβέρνηση και αυτό το γεγονός καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πελατών τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης.

Για να ανταποκριθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι - πολιτεία, τράπεζες, θεσμικά όργανα και επιχειρήσεις - στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι, με προσανατολισμό που δεν θα περιορίζεται μόνο στο «οικονομικό αποτέλεσμα» αλλά θα επικεντρώνεται στη τριπλή διάσταση του αποτελέσματος, αυτή των ανθρώπων, του πλανήτη και της κερδοφορίας, κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.