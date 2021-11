Τα μεγάλα deal και το νέο μπαράζ επενδύσεων στον τουρισμό

Σε λοκομοτίβα τουριστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και όχι μόνο εξελίσσεται η Ελλάδα. Πέραν του προορισμού της Μυκόνου που αναμένονται επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ, επί θύραις δρομολογούνται ανά την Ελλάδα projects που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ είναι κοινός τόπος ότι η χώρα μας βρίσκεται στο μικροσκόπιο δεκάδων funds που αναζητούν υψηλές αποδόσεις, αλλά και ξενοδοχειακών brands που επιδιώκουν συνεργασίες.

Ήδη το επενδυτικό γαϊτανάκι έχει ξεκινήσει ο όμιλος Accor, η Wyndham και η ισραηλινή Brown Hotels. Ξενοδοχειακοί κολοσσοί, όπως η Radisson Hotels, η Hilton Hotels and Resorts (λήγει φέτος η σύμβαση με το Hilton των Αθηνών), o όμιλος Fosun Tourism, Γερμανοί επενδυτές, καθώς και ευρωπαϊκά επενδυτικά funds βολιδοσκοπούν την αγορά και αναζητούν την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να τοποθετηθούν στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη ή και να διευρύνουν την παρουσία τους στη χώρα μας. Εκτός από την Αθήνα, στην κεραία τους βρίσκονται προορισμοί πρώτης γραμμής, όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Ρόδος.

H Brown Hotels που διαρκώς επεκτείνεται ακούγεται ότι προχώρησε στην απόκτηση του Golden View στο Γυαλισκάρι και του συγκροτήματος Αλθέα στην Αγία Μαρίνα, ενώ στα πλάνα της είναι η απόκτηση τουλάχιστον 10 ακόμη μονάδων μικρότερης δυναμικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σαφές ότι στα πλάνα της βρίσκεται και η απόκτηση του ιστορικού Μινιόν.

Στο άνοιγμα τριών ακόμη νέων ξενοδοχείων της στην Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο έτος η Fosun Tourism. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2022 έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου της Casa Cook στη Σάμο και μέσα στο 2022 αναμένεται να ανοίξουν το νέο Casa Cook στη Μύκονο, όπως και το νέο Cook’s Club στην Ιαλυσό της Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή τουριστική σεζόν τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα τέσσερα ελληνικά ξενοδοχεία υπό τα brands Casa Cook και Cook’s Club της Fosun Tourism, σε Ρόδο, Κρήτη και Κω, με τους επικεφαλής της εταιρείας να στοχεύουν να αναπτύξουν στην Ελλάδα μία από τις κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων αναψυχής.

Mε το brand MGallery της γαλλικής Accor αναμένεται να λειτουργήσει το 2022 στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης το Niko Seaside Resort Crete. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο Coral, το οποίο απέκτησε πέρυσι η Hines από την οικογένεια Μαμιδάκη και αναμένεται να λειτουργήσει ως παραθαλάσσιο πεντάστερο θέρετρο, δυναμικότητας 141 δωματίων. Παράλληλα λέγεται ότι Accor θα έχει το brand της τουλάχιστον σε ένα από τα 3 ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν από το ίδιο Fund στην Αγία Πελαγία στο τελευταίο της απόκτημα Out of the Blue.

Στην ομπρέλα της Accor πρόκειται να ενταχθεί και το Banyan Tree Varko Bay Resort που θα αναπτυχθεί στην Αιτωλοακαρνανία. Το ύψος του project που έχει εισέλθει στις Στρατηγικές Επενδύσεις και πρόσφατα έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίησή του, ανέρχεται σε 107 εκατ. ευρώ. Το Varko Bay Resort θα είναι το δεύτερο συγκρότημα που θα φέρει το brand Banyan Tree μετά από εκείνο που λειτούργησε φέτος στην Κέρκυρα.

Την υπογραφή της αμερικανικής αλυσίδας 1 Hotels θα φέρει ένα από τα ξενοδοχεία που αναπτύσσει, μέσω της Mirum Hellas, ο Ρώσος μεγιστάνας Βιτάλι Μπορίσοφ στην Ελούντα της Κρήτης. Το ξενοδοχείο εντάσσεται στο project Elounda Hills, ένα έργο, ύψους 504 εκατ. ευρώ, που έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Επί της ουσίας, η Mirum Hellas θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του ξενοδοχείου 1 Hotel & Homes Elounda Hills, με την 1Hotels να αναλαμβάνει τη διαχείρισή του.

Πρόσφατα, μάλιστα, η Mirum Hellas, η οποία πραγματοποιεί επαφές και με τη Fairmont Hotels and Resorts για την ανάληψη διαχείρισης ενός από τα υπόλοιπα 3 ξενοδοχεία που αναπτύσσονται στο κύριο τμήμα του project, προχώρησε στην εξαγορά μιας ακόμη έκτασης 100 στρεμμάτων, όμορης με εκείνη των 840 στρεμμάτων όπου δημιουργείται το Elounda Hills, στην οποία αναμένεται να δημιουργηθούν πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι το φιλόδοξο project που θα αναβαθμίσει έτι περαιτέρω το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, υλοποιείται σε έξι αυτοτελείς ενότητες (Τσιφλίκι, Ελληνικά, Κούνδουρος, Ακρωτήρι, Μικρό Βαθύ και Βαθύ) έκτασης 840 στρεμμάτων.

Tο πρώτο τρίμηνο του 2022 θα κάνει το ντεμπούτο του στη Θεσσαλονίκη το νέο πεντάστερο boutique ξενοδοχείο στο διατηρητέο ακίνητο «Ολυμπος Νάουσα» της λεωφόρου Νίκης, το οποίο για περισσότερα από 60 χρόνια στέγαζε το φερώνυμο εστιατόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά σε 20 εκατ. ευρώ.

Το νέο ξενοδοχείο, που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης και στην περαιτέρω ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της πόλης, θα είναι δυναμικότητας 52 δωματίων και 8 σουιτών και τη διαχείρισή του θα αναλάβει ο όμιλος TOR Hotel της οικογένειας Τορνιβούκα.