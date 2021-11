Διπλή διάκριση για τη Noval Property στα Property Awards 2021

Η NOVAL PROPERTY έλαβε διπλή διάκριση στα Property Awards 2021, αποσπώντας το βραβείο “Property Investment Company of the Year”, ενώ και το εμπορικό κέντρο RIVER WEST έλαβε το χρυσό βραβείο στην ενότητα “Commercial development/Retail New Development” για την ανάπτυξη του RIVER WEST OPEN.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, τα ετήσια βραβεία Property Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Communications με τη συνδρομή διακεκριμένων μελών ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής, επιβραβεύουν τα αρτιότερα έργα, δημιουργούς και εταιρείες property & development στην Ελλάδα.

Η εξαιρετικά τιμητική διάκριση “Property Investment Company of the Year” επισφραγίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει η NOVAL PROPERTY στον κλάδο ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων, διαθέτοντας ένα σύγχρονο και ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αναφέρει ακόμα το δελτίο.

Το RIVER WEST OPEN, το έργο ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου RIVER WEST, που απέσπασε την υψηλότερη διάκριση (βραβείο Gold) στην ενότητα “Commercial Development/Retail New Development” αποτελεί επένδυση συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, και είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο μέχρι σήμερα. Τo RIVER WEST OPEN περιλαμβάνει μεγάλα εμπορικά καταστήματα, εκτεταμένους εξωτερικούς χώρους πρασίνου και αναψυχής, συνολικής έκτασης 20 στρεμμάτων, καθώς και καταστήματα εστίασης σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Τα δύο βραβεία με τα οποία διακρίθηκε η NOVAL PROPERTY αποτελούν μία επιπλέον αναγνώριση του ηγετικού της ρόλου στον τομέα της ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων. Σκοπός της NOVAL PROPERTY είναι να δημιουργεί αξία στον κλάδο που δραστηριοποιείται, λειτουργώντας υπεύθυνα, με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, καταλήγει η εταιρεία.