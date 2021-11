Τις τρέχουσες προοπτικές και ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς εργασίας έρχεται να αναδείξει η Randstad, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα, μέσω της πρωτοβουλίας που φέρει τον τίτλο «Randstad Intelligence Series for Candidates: Spotlight on current needs of the Greek market».

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία περιλαμβάνει σειρά θεματικών webinars, είναι να ενημερώσει τους εργαζόμενους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και να τους υποστηρίξει με βέλτιστες πρακτικές στις αποφάσεις που αφορούν στην καριέρα τους. Τα webinars έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας και απευθύνονται σε εργαζόμενους κάθε ηλικίας, επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας που απασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τους κλάδους της Τεχνολογίας, των Μηχανικών, των Οικονομικών Λογιστικής, του Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και των Πωλήσεων. Η σειρά των δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων πρόκειται να ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, ενώ αυτά θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου.

Η επιθυμία αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, όπως και η κινητικότητα των εργαζομένων που αποτέλεσαν κάποιες από τις πρόσφατες τάσεις στον κόσμο της εργασίας στην Ελλάδα, επαληθεύονται στις τελευταίες έρευνες που πραγματοποίησε η Randstad, με την πανδημία να συνεχίζει να επηρεάζει τα μοντέλα εργασίας και να ενισχύει τον «πόλεμο ταλέντων», αναδεικνύοντας μια νέα εποχή, στην οποία οι εργαζόμενοι αξιολογούν πλέον τους υποψήφιους εργοδότες με άλλα κριτήρια. Στελέχη της Randstad θα μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των εταιρειών που αυτή τη στιγμή αναζητούν νέα ταλέντα, τις στρατηγικές προσλήψεων που ακολουθούν, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την ενίσχυση της παρουσίασης του επαγγελματικού προφίλ των υποψηφίων.

Στο πλαίσιο των webinars, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας στον κλάδο που απασχολούνται, για τις νέες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες, για τους τρόπους που μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, καθώς και πώς μπορούν να υποστηριχθούν από τα στελέχη της Randstad στο απαιτητικό ταξίδι της σταδιοδρομίας τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ατζέντα και τους ομιλητές για κάθε webinar και να κάνετε δωρεάν την εγγραφή σας, πατώντας στους συνδέσμους που ακολουθούν παρακάτω: