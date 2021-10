Celestyal Cruises: Ειδική Black Friday προσφορά με έκπτωση έως και 50% για κρουαζιέρες του 2022

Η Celestyal Cruises, η βραβευμένη και αναγνωρισμένη, ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, παρουσιάζει τη νέα «Black Friday /Buy One Get One (BOGO)» προσφορά της, νωρίτερα για τη φετινή χρονιά, η οποία αφορά σε επιλεγμένες all-inclusive κρουαζιέρες του 2022 και ισχύει για κρατήσεις από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Οι κρουαζιέρες αυτές που αποτελούν ιδανική επιλογή δώρου για την εορταστική περίοδο ξεκινούν από την προνομιακή τιμή των €259, ανά άτομο, για δίκλινη καμπίνα. Όσον αφορά τα παιδιά και τους ταξιδιώτες σε μονόκλινη καμπίνα δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Επίσης, στην προσφορά ισχύουν μειωμένες τιμές για τρίτους και τέταρτους ενήλικες επιβάτες.

Ανάμεσα στις 46 κρουαζιέρες που συμπεριλαμβάνονται στην ειδική προσφορά για το Black Friday είναι η κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου», που διατίθεται από μόλις €259, ανά άτομο, σε δίκλινη καμπίνα. Το συγκεκριμένο ταξίδι ξεκινά από το λιμάνι του Λαυρίου και προσεγγίζει τα νησιά της Μυκόνου, της Πάτμου, της Σαντορίνης, του Ηρακλείου και της Αρχαίας Εφέσου. Η προσφορά ισχύει και για την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο», η οποία διατίθεται από μόλις €679 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα, η οποία και αυτή ξεκινά από την Αθήνα και για πρώτη φορά επισκέπτεται το λιμάνι Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί ως νέο σημείο επιβίβασης, το Ηράκλειο, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, τη Μήλο και την Μύκονο στην Ελλάδα, καθώς και την Αρχαία Έφεσο.

Επιπλέον, στην προνομιακή τιμή των €599 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα προσφέρεται και η επταήμερη κρουαζιέρα «Εκλεκτό Αιγαίο», η οποία ξεκινά από την Αθήνα και επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και τη Σαντορίνη. Όλα τα παραπάνω δρομολόγια περιλαμβάνουν την All-Inclusive Εμπειρία της Celestyal Cruises, παρέχοντας απεριόριστη κατανάλωση κλασικών ποτών, όλα τα γεύματα εν πλω, ένα πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας, επιλεγμένες εκδρομές, λιμενικά τέλη, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα.