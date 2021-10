Bronze award για τη Eurolife FFH στα Social Media Awards 2021

Μία ακόμη διάκριση έλαβε η Eurolife FFH για το More Life, τον καινοτόμο ψηφιακό χώρο ευεξίας και ψυχικής ενδυνάμωσης. Αυτή τη φορά, στην απονομή των Social Media Awards, η εταιρεία απέσπασε το Bronze Award στην ενότητα Best of Facebook Family οf Apps-Communication και συγκεκριμένα στην κατηγορία Best in Finance & Insurance.

Το More Life είναι ένα ψηφιακό οικοσύστημα βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες: την υγεία, την άσκηση, την ψυχική ευεξία και τη διατροφή. Στο ειδικά διαμορφωμένο blog του More Life, στην κατηγορία με τίτλο «Ζω καλύτερα, ζω περισσότερο» φιλοξενείται αρθρογραφία από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε θέματα υγείας, διατροφής, άσκησης και ψυχικής ευεξίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του More Life προσφέρεται δωρεάν η εφαρμογή Walk to Win, η οποία βοηθά τους χρήστες να παρακολουθούν καθημερινά τη φυσική τους κατάσταση, καταγράφοντας τα βήματά τους, ενώ μέσω quiz μαθαίνουν έξυπνα tips για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Παράλληλα, μέσω του υπολογιστικού εργαλείου του More Life οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν και να υπολογίσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

«Η νέα διάκριση για την πρωτοποριακή πλατφόρμα More Life είναι για εμάς σημαντική και επιβεβαιώνει ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση: να δημιουργούμε αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από θεματολογία και πρωτοβουλίες που τους παρακινούν ώστε να βελτιώνουν τον τρόπο που ζουν την κάθε τους στιγμή» ανέφερε η Νότα Σταύρου, Digital Marketing & Social Media Specialist της Eurolife FFH. «Σε συνεργασία με τη Sleed, επενδύσαμε στη δημιουργία πλούσιου περιεχομένου, το οποίο και προωθούμε μέσω των Social Media με δημιουργικό τρόπο. Στη Eurolife FFH βλέπουμε την ασφάλιση διαφορετικά. Με το More Life και το σύστημα κινήτρων που παρέχει, αποδεικνύουμε ότι με τις καθημερινές μας επιλογές και τη στάση μας μπορούμε να φροντίζουμε καθημερινά τον εαυτό μας».