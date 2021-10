«TRUTH social»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως δημιουργεί το δικό του κοινωνικό δίκτυο

Τη δημιουργία του δικού του media δικτύου ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την ανακοίνωση να αναφέρει πως θα δημιουργήσει και τη δική του πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου ονόματι «TRUTH social» για να «ορθώσει το ανάστημα του ενάντια στην τυραννία των Big Tech».

Η εφαρμογή φαίνεται πως θα είναι το πρώτο Project της εταιρείας «Trump Media and Technology Group» (TMTG), η οποία σύμφωνα με το CNBC θα εγγραφεί στον Nasdaq μέσω συγχώνευσης με την Digital World Acquisition Group. Η συναλλαγή αξιολογεί την TMTG στα 1,7 δισ. δολάρια, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η νέα εταιρεία - η επίσημη διεύθυνση της οποίας είναι το ιδιωτικό κλαμπ του Τραμπ στο Mar-A-Lago, θα έχει πρόεδρο τον... πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίο δήλωσε σχετικά πως «η αποστολή της εταιρείας είναι να δημιουργήσει έναν αντίπαλο στη δημοκρατική κοινοπραξία μέσων (σ.σ. ενημέρωσης και ψυχαγωγίας)».

Η ανακοίνωση δεν προκαλεί έκπληξη καθώς εδώ και μήνες ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν κάνει αναφορές για τη δημιουργία νέας κοινωνικής πλατφόρμας.

Μέχρι στιγμής, το TRUTH Social είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία στο Apple App store και η εκδοχή beta θα αρχίσει να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2021, ενώ η ευρύτερη κυκλοφορία στις ΗΠΑ αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2022.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨







“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech...







I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon...” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021