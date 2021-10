Ο Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και του αρέσει να το «τρίβει στα μούτρα» του Τζεφ Μπέζος

Ο Έλον Μασκ είναι αυτή τη στιγμή ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και δεν θέλει ο Τζεφ Μπέζος να το ξεχνάει αυτό.

Τη Δευτέρα, ο CEO της Tesla απάντησε σε ένα tweet του Μπέζος με ένα emoji που απεικόνιζε ένα μετάλλιο με το νούμερο 2 πάνω σε αυτό. Η απάντηση του Μασκ φαίνεται πως ήταν μια αναφορά στη δεύτερη θέση του Μπέζος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, με τον ίδιο να βρίσκεται στην 1η θέση.

Το tweet του Μασκ απαντούσε σε ένα του ιδρυτή της Amazon, το οποίο έκανε αναφορά σε ένα άρθρο από το 1999 που έθετε υπό αμφισβήτηση το επιχειρηματικό μοντέλο του τεχνολογικού κολοσσού.

«Να ακούτε και να είστε ανοιχτοί, αλλά να μην αφήνετε κανέναν να σας πει ποιοι θα είστε», έγραψε ο Μπέζος στο tweet του. «Σήμερα η Amazon είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες και έχει φέρει επανάσταση σε δύο εντελώς διαφορετικούς κλάδους».

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021