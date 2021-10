TradeUSA: Ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε τρεις Πολιτείες των ΗΠΑ

Στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στις Πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Ιλινόις και της Φλόριντα, μετά από την πανδημία, εστιάστηκε η δεύτερη εκδήλωση της σειράς ψηφιακών σεμιναρίων «TradeUSA State-by-State Insights», που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου «TradeUSA».

Στο Webinar, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τους Έλληνες εξαγωγείς που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αμερικανική αγορά, με αναφορές στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουρισμό, στην ένδυση και στον κλάδο των εστιατορίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: «Ένα σημαντικό στοιχείο σχετικά με την υποστήριξη των εξαγωγών στις ΗΠΑ, είναι η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και η καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά, είτε σχεδιάζουν να εισέλθουν σε αυτή. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για την συλλογή αυτών των πολύτιμων συμβουλών προσαρμόζονται συνεχώς στη δυναμική της πραγματικής οικονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εμπειρία, την γνώση, την εξειδίκευση, και την έρευνα για την συγκεκριμένη αγορά».

Ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Ηλίας Σπυρτούνιας, υπογράμμισε: «Η πανδημία έχει επηρεάσει τόσο την παγκόσμια όσο και την αμερικανική αγορά. Μέσα από αυτά τα webinars, δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε τα νέα δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτών των διαδικτυακών σεμιναρίων, είναι η συμμετοχή των καταρτισμένων ομιλητών οι οποίοι μεταλαμπαδεύουν την γνώση τους για την αμερικανική αγορά και των Πολιτειών που μελετάμε, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες στους επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, στις ΗΠΑ».

Η επικεφαλής του τμήματος διεθνούς εμπορίου TradeUSA του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ντίνα Αθανασίου, σημείωσε: «Η αγορά των ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, με τεράστια δυναμική και εξαιρετική ποικιλομορφία. Αποτελείται από 325 εκατομμύρια καταναλωτές και παρουσιάζει την υψηλότερη καταναλωτική δαπάνη παγκοσμίως. Ωστόσο, κάθε Πολιτεία των ΗΠΑ είναι διαφορετική, με το δικό της μοναδικό προφίλ από άποψη οικονομίας, καταναλωτικής συμπεριφοράς και δημογραφικών στοιχείων».

Ο σύμβουλος Διεθνούς Εμπορίου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και CEO της DK Marketing και Idea Monkeys LLC, Δημήτρης Καραβασίλης, παρουσίασε το προφίλ των συγκεκριμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, «το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στις Πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Φλόριντα και του Ιλινόις είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που προϋπήρχε πριν από την πανδημία Covid-19. Οι τουρίστες και οι επισκέπτες που κατέκλυζαν τους δρόμους στα εμπορικά κέντρα και τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης, του Σικάγο και του Μαϊάμι, δεν υπάρχουν πια, καθώς η πτώση που καταγράφεται ξεπερνάει το 70%. Αυτό δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση, μεγάλες ανακατατάξεις, αλλά ταυτόχρονα και πολύ μεγάλες ευκαιρίες για νέες ιδέες και νέες συνεργασίες».

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στον τομέα λιανικής στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, με έμφαση στους κλάδους ένδυσης και ομορφιάς/καλλυντικών, ανάμεσα στη Δρ. Anastasia Xenias, Senior International Trade Specialist και Global Team leader (Europe), US Commercial Service US Department of Commerce- International Trade Administration και τον κ. Καραβασίλη. Στο πλαίσιο της συζήτησης, τονίστηκε πως ο κλάδος λιανικής στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τουριστικό κλάδο και τα ταξίδια και πως οι πωλήσεις λιανικής μέσω e-commerce παρουσίασαν αύξηση 93% για το 2020.

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομη παρουσίαση του προγράμματος SelectUSA: Invest in the United States από τον Νίκο Παπαχρυσανθόπουλο, US Commercial Specialist στην αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, US Department of Commerce- International Trade Administration.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ