Στα κορυφαία εργοστάσια σύνθετων υλικών του κόσμου η B&T Composites από την Φλώρινα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αξιολόγησης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Composite World, που εξειδικεύεται στις τεχνολογίες των σύνθετων υλικών με ίνες στη βιομηχανία, η εταιρία B&T Composites από την Φλώρινα συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα εργοστάσια σύνθετων υλικών στον κόσμο για το 2021.

Είναι ο διαγωνισμός «CW Top Shops», που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά και σύμφωνα με τους διοργανωτές αξιολογεί τις καλύτερες επιδόσεις των εταιριών κατασκευής σύνθετων υλικών με ίνες, μέσα από ένα σύστημα δεικτών που περιλαμβάνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και τεχνολογίες των υλικών, ζητήματα παραγωγικής διαδικασίας, θέματα που συνδέουν τον πελάτη με την επιχείρηση, τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων, κλπ.

Η Θωμαΐδα Τιριακίδου, διευθύντρια Ανάπτυξης της εταιρίας, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, εξέφρασε την ικανοποίησ της για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και όπως ανέφερε, «είναι όμορφο συναίσθημα η εταιρία μας από την ακριτική Φλώρινα να βρίσκεται ισάξια ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρίες του κόσμου στον τομέα των σύνθετων υλικών». Οι 10 καλύτερες εταιρίες είναι 4 από τις ΗΠΑ, 2 από Ινδία μια από Ηνωμένο βασίλειο, μια από Ιταλία και Ιαπωνία και μια από Ελλάδα.

• Arisawa Mfg. Co. Ltd. (Joetsu, Japan)

• B&T Composites (Florina, Greece)

• Bucci Composites (Faenza, Italy)

• Cecence Ltd. (Salisbury, U.K.)

• Champion Fiberglass Inc. (Spring, Texas, U.S.)

• EPP Composites (Rajkot, India)

• GSE Dynamics Inc. (Hauppauge, N.Y., U.S.)

• The Gund Co. (St. Louis, Mo., U.S.)

• Oribi Manufacturing (Commerce City, Colo., U.S.)

• Prathamesh Industries (Ahmednagar, India)

Ορισμένες από τις χώρες όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μακρά παράδοση στον κλάδο των σύνθετων υλικών και ως εκ τούτου η επιλογή της ελληνικής B&T Composites να βρίσκεται δίπλα τους αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Όπως ανέφερε η κ. Τιριακίδου, η B&T Composites «δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την διαδικασία απανθρακοποίησης της δυτικής Μακεδονίας» και έτσι η εταιρία συμμετέχει σε ένα από τα πέντε ελληνικά έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΙPCEI) που σχετίζονται με το «Yδρογόνο», τα οποία σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, προ-κοινοποιήθηκαν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και περιμένουν την αξιολόγηση και έγκρισή τους. Το πρότζεκτ της εταιρίας προβλέπει την κατασκευή καινοτόμων δεξαμενών υψηλής πίεσης από σύνθετα υλικά και ίνες άνθρακα για την αποθήκευση υδρογόνου ειδικότερα για τον τομέα των μεταφορών (φορτηγά, λεωφορεία, επαγγελματικά οχήματα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ