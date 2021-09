Το 6ο Συμπόσιο για την Ενεργειακή Μετάβαση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, και Εξωτερικών και θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή από την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021, στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace, στην Κηφισιά.

Εποικοδομητικές συζητήσεις και ουσιαστικός διάλογος σε κρίσιμα περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για ένα ολόκληρο τετραήμερο.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, το Συμπόσιο θα συγκεντρώσει ένα διεθνές ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, επιχειρηματιών, και ακαδημαϊκών εκπροσώπων.

Το 6ο Συμπόσιο θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της Covid-19 στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Η πανδημία μαζί με τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της βιωσιμότητας διατρανώνουν την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας.

Οι κυβερνήσεις αλλά και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να λάβουν αποφασιστικά μέτρα, να εφαρμόσουν ευρείες στρατηγικές οραματισμού και μετασχηματισμού, και να ενστερνιστούν καινοτόμες ιδέες, για να επιτύχουν το φιλόδοξο στόχο μιας καθαρής οικονομίας μηδενικού άνθρακα.

Επιπλέον, η εναλλακτική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η απαλλαγή των νησιών από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών, και ο μετασχηματισμός του ρόλου του φυσικού αερίου, ως μεταβατικό καύσιμο, μπορούν να αποτελέσουν μια γρήγορη, ουσιαστική και βιώσιμη απάντηση στις προκλήσεις του ενεργειακού κλάδου.

Τα ζητήματα αυτά, αλλά και ο ρόλος της γεωπολιτικής και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, θα συζητηθούν από διακεκριμένους ομιλητές κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου.

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ομιλητών και συμμετεχόντων, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων που επιβάλλει η πανδημία Covid-19.

Το σύνολο του Συμποσίου θα μεταδίδεται ζωντανά, με δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης για το κοινό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται, σημαντικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για κρίσιμα ενεργειακά θέματα.

Από το 2015 η ΗΑΕΕ, ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και εξέχον μέλος του εγνωσμένου κύρους International Association for Energy Economics (IAEE), επιτελεί αδιάκοπα το ρόλο της ως πλατφόρμας έρευνας και ανταλλαγής γνώσης, πληροφορίας και εξειδίκευσης στο χώρο της Ενεργειακής Οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο και την εγγραφή σας θα βρείτε εδώ.

