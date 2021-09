Στην κατάργηση από το App Store του Fortnite, ενός εκ των δημοφιλέστερων video games στην ιστορία, προχώρησε η Apple, καθώς μία δικαστική διαμάχη γύρω από τα δικαιώματα του video game μεταξύ του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού και της Epic Games εξακολουθεί να μαίνεται.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω Twitter, ο CEO της Epic Games, Τιμ Σουίνι, ενώ στο εξής οι χρήστες του App Store δεν θα έχουν την δυνατότητα να «κατεβάσουν» και να εγκαταστήσουν το video game σε κινητά iPhone ή στις υπόλοιπες συσκευές της Apple.

Σύμφωνα με τον Σουίνι, η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Apple και της Epic Games θα μπορούσε να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσει μία απόφαση, ενώ η Apple δεν ήταν διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Just last week, Epic agreed with Apple that we would play by the same rules as everyone else. pic.twitter.com/WOxsbnAFXE

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021