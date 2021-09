Την Πέμπτη 23/9 η εκδήλωση "IBM Security: Put zero trust into action"

H ΙΒΜ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “IBM Security: Put zero trust into action - Discover the security solutions to help you put security everywhere”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου στις 15:00 και στόχο έχει την ενημέρωση της αγοράς για τις τελευταίες τάσεις στον καίριο τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, την εποχή του hybrid cloud και ΑΙ.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από την ΙΒΜ και την αγορά όπως ο Bob Kalka, Vice President του τομέα ΙΒΜ Security, ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, Chief Global Strategy Officer, ISACA σε μια συζήτηση με τον Αθανάσιο Διόγο, Incident Response Consultant, X-Force IRIS South Europe IBM, καθώς και ο κ. Χρήστος Συγγελάκης, CISO και DPO της Motor Oil Hellas.

Το ηλεκτρονικό έγκλημα εξελίσσεται στο οργανωμένο έγκλημα του 21ου αιώνα, έχοντας αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την οικονομία ανά τον κόσμο. Οι όλο και πιο πολύπλοκες και ποικιλόμορφες κυβερνοεπιθέσεις αυξάνουν την ανάγκη διαχείρισης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων ασφαλείας και επιθέσεων σε έναν οργανισμό.

Η εκδήλωση "IBM Security: Put zero trust into action" εστιάζει στο πώς ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός - ο οποίος εμπεριέχει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάλυση δεδομένων ασφαλείας και την προσέγγιση zero trust (μηδενικής εμπιστοσύνης) - μπορεί δυνητικά να προστατεύσει οργανισμούς και εταιρείες από μια πιθανή κυβερνοεπίθεση, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η θεματολογία της συνάντησης θα περιλαμβάνει:

τις οικονομικές επιπτώσεις μιας πιθανής κυβερνοεπίθεσης καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που μπορούν να ληφθούν ενάντια σε αυτές

τις τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο των κυβερνοαπειλών με στόχο την αξιολόγηση του κινδύνου και τη βελτίωση της στρατηγικής ασφάλειας των επιχειρήσεων

την επιχειρηματική ανάπτυξη με την υιοθέτηση πρακτικών zero trust (Μηδενικής Εμπιστοσύνης)

ενημέρωση για τις πλατφόρμες και λύσεις που σχετίζονται με το zero trust (οι Εμπορικοί Συνεργάτες της ΙΒΜ θα παρουσιάσουν λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρουν, για την αναγνώριση, την ιεράρχιση και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ είναι απαραίτητη η προεγγραφή, καθώς υπάρχει όριο συμμετοχής για κάθε θεματική. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της εκδήλωσης , καθώς και η διαδικασία εγγραφής σε αυτή, είναι διαθέσιμα στο link που ακολουθεί:



https://www.eventora.com/el/Events/ibm-security-2021