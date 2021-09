Lidl: Πρώτη στην Ελλάδα με την πιστοποίηση EDGE για τα καταστήματά της

H Lidl Ελλάς, «πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί» όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου της, έλαβε σε πρώτη φάση την πιστοποίηση πράσινων κτηρίων EDGE για 215 καταστήματά της, κάνοντας χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το πρόγραμμα EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) βοηθά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους κατασκευαστές και τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν πράσινα κτήρια. Υποστηρίζεται από τη δωρεάν εφαρμογή, το EDGE App, που προωθεί λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενσωματωμένης σε υλικά ενέργειας, μειωμένης κατά 20% τουλάχιστον σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς, γεγονός που αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση για την πιστοποίηση EDGE. To τοπικό σημείο αναφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα και τις καθιερωμένες βιομηχανικές πρακτικές στην Ελλάδα. Η Lidl καταλήγει στην ανακοίνωση της πως το EDGE App είναι η ιδανική πλατφόρμα για τη βελτίωση της αειφορίας μίας επιχείρησης λιανικού εμπορίου, καθώς βοηθά στην ποσοτικοποίηση της απόδοσης και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των καταστημάτων της.