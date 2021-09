Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του 16ου κύκλου του προγράμματος VentureGarden στην Αθήνα, του εκπαιδευτικού προγράμματος για επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να συμμετέχουν σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό δίκτυο και να λάβουν πρακτική εκπαίδευση.

Τo VentureGarden Αθήνα, ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 προκειμένου να καλύψει ένα κενό στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιασμένο πάνω στον άνθρωπο. Στόχος να δοθεί πρακτική γνώση και ενδυνάμωση σε ένα ασφαλές εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε να κάθε συμμετέχοντας να καταφέρει να πάρει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τα επόμενα του βήματα.

Το VentureGarden Αθήνα, υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development, το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 13/9/21.