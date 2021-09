Έλον Μασκ: Προτιμάω να μείνω μακριά από την πολιτική

Την πρόθεσή του να απέχει από την πολιτική εξέφρασε την Πέμπτη ο ιδρυτής της Tesla Έλον Μασκ, λίγες μόλις ώρες αφότου ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις, δήλωσε πως ο Μασκ στηρίζει τις πολιτικές που υιοθετεί η Πολιτεία.

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Έλον Μασκ τόνισε: «Σε γενικές γραμμές πιστεύω πως η κυβέρνηση σπάνια πρέπει να επιβάλλει την θέλησή της στους πολίτες και όταν το κάνει θα πρέπει να στοχεύει στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Με δεδομένα τα παραπάνω, προτιμάω να μείνω μακριά από την πολιτική».

Texas Gov. Greg Abbott tells @SquawkStreet that he "frequently" talks to Elon Musk, who "had to get out of California because, in part, of the social policies in California."







"Elon consistently tells me that he likes the social policies in the state of Texas." pic.twitter.com/NfRNqdOoZ8

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) September 2, 2021