Coinbase: Έστειλε «λάθος» email σε 125.000 εγγεγραμένους χρήστες

Η Coinbase, η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ έστειλε «λάθος» email σε 125.000 εγγεγραμένους χρήστες.

Το email ενημέρωνε τους χρήστες πως άλλαξαν οι ρυθμίσεις ασφαλείας της εφαρμογής, κάνοντας τους χρήστες να ανησυχήσουν πως έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής απάτης, όμως λίγα λεπτά μετά έλαβαν και δεύτερο email με το οποίο ενημερώνονταν πως η αποστολή του πρώτου μηνύματος ήταν αποτέλεσμα «εσωτερικού λάθους».

Yesterday, from 1:45pm PST to 3:07pm PST, Coinbase sent roughly 125,000 customers erroneous notifications that their 2FA settings had changed.

— Coinbase (@coinbase) August 28, 2021