Έλον Μασκ: Το τελευταίο δοκιμαστικό λογισμικό self-driving της Tesla «δεν είναι σπουδαίο»

O CEO της Tesla Έλον Μασκ αναφέρθηκε στο πειραματικό λογισμικό υποβοήθησης οδήγησης (driver assistance) της εταιρείας του, FSD Beta 9.2, γράφοντας στο Twitter πως «στην πραγματικότητα, δεν είναι σπουδαίο».

Πρόσθεσε πως η ομάδα Autopilot/AI εργάζεται για να το βελτιώσει το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο απαιτεί μεγάλη επανεκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.







We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.

— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021