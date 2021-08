Πλήρη έγκριση από τον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων (FDA) έλαβε το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται δυο άτομα με άμεση γνώση, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

«Με βάση τα μακροπρόθεσμα δεδομένα που υποβάλαμε, η σημερινή έγκριση για άτομα ηλικίας 16 ετών και πάνω επιβεβαιώνει το προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του εμβολίου σε μια στιγμή που είναι επειγόντως απαραίτητο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. «Ελπίζω ότι αυτή η έγκριση θα βοηθήσει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στο εμβόλιο μας», πρόσθεσε.

«Το κοινό μπορεί να είναι πολύ σίγουρο ότι αυτό το εμβόλιο πληροί τα υψηλά πρότυπα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα κατασκευής που απαιτεί ο FDA για ένα εγκεκριμένο προϊόν», δήλωσε από την πλευρά της η επίτροπος του FDA, Janet Woodcock. «Το σημερινό ορόσημο μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αλλαγή της πορείας της πανδημίας στις ΗΠΑ».

Η έγκριση ήταν θέμα χρόνου, καθώς το εμβόλιο είχε προηγουμένως άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης. Στις ΗΠΑ μόνο έχουν δοθεί πάνω από 200 εκατ. δόσεις του εμβολίου, το οποίο είναι το πρώτο που λαμβάνει πλήρη έγκριση.

Η Moderna, που παράγει το δεύτερο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εμβόλιο στις ΗΠΑ, επίσης αναμένει πλήρη άδεια, έχοντας καταθέσει και αυτή αίτηση για να εξασφαλίσει πλήρη έγκριση. Αντίθετα, η Johnson & Johnson, το εμβόλιο της οποίας χορηγείται σε μια δόση, δεν έχει ακόμη υποβάλει αίτηση.

Όπως ανέφεραν σε δημοσίευμά τους οι New York Times, η έγκριση του εμβολίου αυτού ήταν «ανάμεσα στις υψηλότερες προτεραιότητες» του FDA, και θα έπαιρνε την απόφασή του πριν από την ανεπίσημη προθεσμία, που ήταν η 6η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, αναμένεται να μιλήσει αργότερα σήμερα για την εξέλιξη της πανδημίας στις ΗΠΑ. Σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει:

The FDA has officially approved the Pfizer COVID-19 vaccine. While all three COVID vaccines have met FDA's strict standards for emergency use, this FDA approval should give added confidence that this vaccine is safe and effective.







If you're not vaccinated yet, now is the time. https://t.co/XaxFdWHbRc

— President Biden (@POTUS) August 23, 2021