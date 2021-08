Η κινεζική Baidu παρουσίασε το πρώτο της ρομπο-αυτοκινήτο 

Η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Baidu παρουσίασε το δεύτερης γενιάς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) και το πρώτο της ρομπο-αυτοκίνητο ενώ προχώρησε και στο rebranding της εφαρμογής της για το αυτοοδηγούμενο ταξί, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της για εμβάθυνση στις νέες τεχνολογίες.

Σε παρουσίαση που έγινε την Τετάρτη στο ετήσιο συνέδριο της Baidu, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε το Kunlum 2, το νέο τσιπ δεύτερης γενιάς AI. Σύμφωνα με την Baidu, το Kunlum 2 θα βοηθήσει τις συσκευές στη διαχείριση τεραστίων όγκων δεδομένων και θα ενισχύσει σημαντικά την υπολογιστική του δύναμης. Το τσιπ μπορεί να έχει εφαρμογή στον κλάδο της αυτόνομης οδήγησης και η Baidi έχει ήδη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του.

Η εταιρεία παρουσίασε και το ρομπο-αυτοκινήτο της, ένα αυτόνομο όχημα με πόρτες που ανοίγουν σαν φτερά και με μεγάλη εσωτερική οθόνη για την διασκέδαση των επιβατών. Το όχημα είναι το πρωτότυπο της εταιρείας και η Baidu δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πότε και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να τεθεί σε παραγωγή.

Robin has just announced Baidu's first #robocar, envisioning that future vehicles will be more like robots.#BaiduWorld2021 #BaiduNews pic.twitter.com/OVwdSpqet4

