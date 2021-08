Hollywood: Επτά εταιρείες παραγωγής αναζητούν αγοραστή - Δείτε πόσο κοστίζουν

Η είδηση για το ποσό των 900 εκατ. δολαρίων που «έπιασε» η εταιρεία της ηθοποιού Ρις Γουίδερσπουν, στη συμφωνία εξαγοράς από την εταιρεία που στηρίζει η Blackstone Group εντυπωσιάζει, καθώς το ποσό δεν είναι καθόλου αμελητέο για μία εταιρεία παραγωγής που δημιουργήθηκε πριν από μόλις πέντε χρόνια.

Ενώ λίγο νωρίτερα είναι ανακοινωθεί η εξαγορά των MGM Studios από την Amazon έναντι 8,45 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Ampere Analysis η βιομηχανία ταινιών στην ΗΠΑ θα ξοδέψει περίπου 225 δισ. δολάρια για τα νέα προγράμματα το 2021, αυξημένα κατά 60 δισ. δολάρια σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Όπως αναφέρει το Forbes αυτή τη στιγμή υπάρχουν επτά εταιρείες παραγωγής στο Hollywood που αναζητούν ενεργά ή εξετάζουν την πιθανότητα εξαγοράς.

Δείτε από που τις ξέρετε... και πόσο αξίζουν:

Legendary Entertainment:

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: Godzilla vs. Kong, Pokémon Detective Pikachu, Mamma Mia: Here We go Again και Jurassic World: Fallen Kingdom

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 4 δισ. δολάρια.

Blumhouse Productions

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: The Invisible Man, Paranormal Activity, Get Out, BlacKkKlansman, Halloween και The Purge

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 2 δισ. δολάρια.

A24

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: Minari, Moonlight, Uncut Gems και Eighth Grade

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 3 δισ. δολάρια.

Millennium Media

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: Olympus Has Fallen, The Hitman’s Bodyguard και Mechanic: Resurrection.

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 250 εκατ. δολάρια.

Imagine Entertainment

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: A Beautiful Mind, Apollo 13, The Da Vinci Code, 8 Mile, Arrested Development και 24

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 800 εκατ. δολάρια.

SpringHill

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: The Shop, Self-Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 650-750 εκατ. δολάρια.

Endeavor Content

-Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες είναι οι: La La Land, Just Mercy, Hamilton και See.

-Η αξία πώλησης εκτιμάται στα 500 εκατ. δολάρια.

Κεντρική φωτογραφία: Getty / Ideal Images