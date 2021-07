ΣΕΒΤ: Συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκά έργα που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη

Βασική προτεραιότητα αποτελεί για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, συνδυάζοντας την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας με την περιβαλλοντική φροντίδα και την κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ, εκπροσωπώντας την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και θέλοντας να συνδράμει ουσιαστικά στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και την ανάδειξη της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της συμβολής τους στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων συμμετέχει σε δυο νέα ευρωπαϊκά έργα:

- Το PEFMED PLUS (Sharing and transferring Product Environmental Footprint experiences and methods to neighbouring countries of the Adriatic agrifood sector) αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου έργου PEFMED και έχει στόχο τη διεύρυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη λεκάνη της Αδριατικής. Με την αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης και τη χρήση των εξειδικευμένων και αποτελεσματικών εργαλείων της μεθοδολογίας PEF, θα επιδιωχθεί η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην υπό συζήτηση περιοχή. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

* Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων, μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου της αγροδιατροφής στην περιοχή της Αδριατικής.

* Η εισαγωγή μεθόδων συλλογής και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων για την αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική σήμανση.

* Η προσέγγιση όσο το δυνατόν ευρύτερων καινοτόμων ομάδων αγροτικών προϊόντων διατροφής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντάς τους το σύνολο της γνώσης που έχει παραχθεί γύρω από τη μεθοδολογία PEF.

Στο έργο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2021, συνεργάζονται 7 φορείς από 6 διαφορετικές χώρες (Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία και Μαυροβούνιο).

- Το NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση εναλλακτικών ζωοτροφών μετατρέποντας τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας, ζωοτροφές μέσα από μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας. Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της βιωσιμότητας του μεσογειακού ζωικού κεφαλαίου μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κόστος. Έχουν επιλεγεί τρεις διαφορετικές αλυσίδες αξίας της περιοχής της Μεσογείου, για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών:

* Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των οινοποιείων (στέμφυλα), ως ζωοτροφές δεύτερης γενιάς, για την παραγωγή νέων συστατικών ζωοτροφών για μηρυκαστικά (πρόβατα και βοοειδή). Η μελέτη θα γίνει στην Ισπανία.

* Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής χυμών (φλούδα πορτοκαλιού) για την παραγωγή βελτιωμένων συστατικών ζωοτροφών για μηρυκαστικά (πρόβατα). Η μελέτη θα γίνει στην Ελλάδα.

* Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελαιουργίας (ελαιοπυρήνας) για την παραγωγή συστατικών ζωοτροφών για πουλερικά (κοτόπουλο). Η μελέτη θα γίνει στην Αίγυπτο.

Στο έργο αυτό, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021, συνεργάζονται 14 φορείς (ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και οργανισμοί) από 4 χώρες (Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία).

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ευάγγελος Καλούσης, δήλωσε σχετικά: «Η δέσμευση της βιομηχανίας μας για αειφόρο ανάπτυξη παραμένει σταθερή και δεδομένη μέσα στα χρόνια. Στόχος μας, ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα, όπου η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα διασφαλίζονται από τη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες και το περιβάλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ