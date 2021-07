Στη Hines περνά το Out of The Blue Capsis Elite Resort στην Κρήτη

Στη Hines φαίνεται να περνά το εμβληματικό ξενοδοχείο Out of The Blue Capsis Elite Resort, ο διαγωνισμός για τον οποίο πραγματοποιείται σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχήμα της αμερικανικής εταιρίας διαχείρισης ακινήτων Hines και του Γιάννη και της Τίνας Δασκαλαντωνάκη επικράτησε στο διαγωνισμό καταθέτοντας το υψηλότερο τίμημα, περί τα 125 εκατομμύρια, για το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το ποσό μάλιστα ήταν σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά υψηλότερο σε σχέση με τα τιμήματα που πρότειναν οι λοιποί διεκδικητές της εμβληματικής μονάδας - η δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά φαίνεται να είναι αυτή της Prodea η οποία ωστόσο κυμάνθηκε κοντά στα 90 εκατ. ευρώ. Παρά δε το μεγάλο ενδιαφέρον που φαίνεται να εκδηλώθηκε εξ αρχής, οι πληροφορίες θέλουν τρεις ενδιαφερόμενους να συμμετείχαν εντέλει στον διαγωνισμό - η τρίτη ήταν η Τράπεζα Πειραιώς με πολύ χαμηλότερο τίμημα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι στη Hines περνά κατόπιν διαγωνισμού η ομάδα ενεργητικού Α η οποία αφορά στην έκταση που περιλαμβάνει το κτηριακό ξενοδοχειακό συγκρότημα «OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT» κατηγορίας πέντε αστέρων και συνολικής δυναμικότητας 1.155 κλινών και όλων των εν γένει συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του.

Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι διαγωνισμοί για τις ομάδες ενεργητικού Β, Γ και Δ οι οποίες αφορούν διάφορα ακίνητα και γεωτεμάχια στη γύρω περιοχή. Και για αυτές τις ομάδες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από διάφορα σχήματα.

Οι στόχοι μετά την εξαγορά του εμβληματικού ξενοδοχείου

Ο νέος «ιδιοκτήτης» του Καψής έχει έντονη παρουσία στον κλάδο περιλαμβάνοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιό του μεταξύ άλλων 4 ξενοδοχεία στην Κρήτη (Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Σητεία) αλλά και το Grand Hyatt. Πρόθεση του σχήματος Hines – Γιάννη Δασκαλαντωνάκη είναι να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για την προοπτική του ομίλου μέσα από τις επενδύσεις που σχεδιάζει αλλά και να ενδυναμώσει την παρουσία του στην Κρήτη, όπoυ πλέον διαθέτει μονάδες σε αρκετά μοναδικά σημεία του νησιού.

Να θυμίσουμε ότι το ιστορικό Out Of The Blue Capsis Elite Resort είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε διαφορετικών μονάδων οι οποίες λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, συνολικής δυναμικότητας 490 δωματίων. Το συγκρότημα γνωστό στους παλαιότερους με το όνομα Capsis Beach, αποτελεί ένα από τα ιστορικά ξενοδοχεία της Κρήτης όπου στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει από celebrities και ξένους ηγέτες μέχρι και διεθνούς κύρους διοργανώσεις.

Όλο το συγκρότημα ανήκε στην εταιρεία Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ, συμφερόντων της κ. Κωνσταντίνας (Ντίας) Καψή και έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τον Ιούνιο του 2020, μετά από πολυετή δικαστική αντιπαράθεση για υποχρεώσεις που υπερέβαιναν μαζί με άλλες οφειλές, προς Δημόσιο, Ταμεία και προμηθευτές, τα 100 εκατ. ευρώ.