Εργαζόμενοι σε κατάστημα Burger King στην πόλη Λίνκολν, στη Νερμπράσκα, άλλαξαν το μήνυμα στην πινακίδα έξω από το μαγαζί, γράφοντας «Παραιτούμαστε Όλοι» και έγιναν viral.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μήνυμα προκάλεσε αντιδράσεις από την εταιρεία, η οποία ζήτησε από τους υπαλλήλους της να κατεβάζουν την πινακίδα, όμως στο μεταξύ χιλιάδες ποστ στήριξης έχουν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα.

«Παραιτούμαστε Όλοι» και «Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία».

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως εργάζονται σε συνθήκες καύσωνα, χωρίς κλιματισμό σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 32 βαθμούς Κελσίου μέσα στην κουζίνα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν, ένας εργαζόμενος χρειάστηκε να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο με αφυδάτωση.

"WE ALL QUIT."

The local Burger King message that was recently taken down is generating a lot of buzz. We spoke with two former employees about the message.https://t.co/JZNIK4mwNS

