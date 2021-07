Boycott Heineken: Αντιδράσεις μετά από καμπάνια της ζυθοποιίας για τα εμβόλια

Μηνύματα για το μποικοτάζ των προϊόντων της Heineken στο Ηνωμένο Βασίλειο πληθαίνουν από τους Βρετανούς χρήστες των social media, μετά από διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού.

Η Heineken ανήρτησε χθες στο Twitter ένα βίντεο που έδειχνε άτομα μεγάλης ηλικίας να χορεύουν σε κλαμπ και να βουτάνε σε παραλία με το σλόγκαν «η νύχτα ανήκει στους εμβολιασμένους. Ώρα να τους ακολουθήσουμε».

Cheers to the vaccinated. Time to join them. #FreshBeginnings pic.twitter.com/uKeYOWKuEH

— Heineken (@Heineken) July 8, 2021