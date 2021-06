Ο Νοτιοκορεάτης JungJin SEO ανακηρύχθηκε ως o EY World Entrepreneur Of The Year™ 2021

Ο JungJin SEO, Επίτιμος Πρόεδρος της Celltrion Group με έδρα τη Νότιο Κορέα, ανακηρύχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 10 Ιουνίου 2021, ως ο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2021, στο πλαίσιο διαδικτυακής τελετής απονομής, η οποία μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Ο JungJin διακρίθηκε μεταξύ 45 νικητών επιμέρους διαγωνισμών, από 38 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι διαγωνίστηκαν για την παγκόσμια διάκριση. Είναι ο πρώτος νικητής από τη Νότιο Κορέα, στα 21 χρόνια του θεσμού.

Ο JungJin, 63 ετών, ίδρυσε τη Celltrion, μία βιοφαρμακευτική εταιρεία, το 2003, με κεφάλαιο μόλις $45.000. Σχεδόν 20 χρόνια από την ίδρυσή της, η Celltrion υλοποιεί σήμερα το όραμά της να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία για όλους, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά φάρμακα για τη θεραπεία αυτοάνοσων ασθενειών, διαφορετικών μορφών καρκίνου και, προσφάτως, του COVID-19. Η εταιρεία, την οποία ο JungJin ίδρυσε με πέντε από τους συναδέλφους του, μετρά πλέον περισσότερους από 2.100 εργαζόμενους, με πωλήσεις σε περισσότερες από 90 χώρες και έσοδα που ξεπερνούν τα $1,69 δισ.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας τιμήθηκε με το πρώτο Βραβείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της EY

Την ίδια βραδιά, η EY τίμησε, επίσης, τον Πρίγκιπα Κάρολο της Ουαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, με το πρώτο, στην ιστορία του θεσμού, Βραβείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της EY. Το βραβείο απονεμήθηκε σε αναγνώριση της μεγάλης κοινωνικής αξίας που δημιούργησαν οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Πρίγκηπα της Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένων των The Prince’s Trust, Business in the Community, Sustainable Markets Initiative, και της Terra Carta, ενός οδικού χάρτη για την τοποθέτηση της φύσης, των ανθρώπων και του πλανήτη στην καρδιά της παγκόσμιας δημιουργίας αξίας κατά την επόμενη δεκαετία. Το νέο αυτό βραβείο, θα απονέμεται ετησίως και δημιουργήθηκε για να τιμά ηγέτες με ουσιαστική επιχειρηματική δράση στην κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι, στη χώρα μας, ο διαγωνισμός EY «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» διεξάγεται από το 2006 και κάθε δύο χρόνια, τιμώντας τους επιχειρηματίες εκείνους που δεν τους σταματούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά τα αντιμετωπίζουν σαν ευκαιρίες για βελτίωση, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες για το επόμενο εθνικό πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.

Πληροφορίες σχετικά με τον JungJin SEO, Επίτιμο Πρόεδρο της Celltrion Group

Το επιχειρηματικό ταξίδι του JungJin ξεκίνησε νωρίς, όταν εργαζόταν ως οδηγός ταξί για να καλύψει τα έξοδα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Konkuk στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη βιομηχανική μηχανολογία, ανελίχθηκε μέσα στη Daewoo Motor Co., όμως, έχασε ξαφνικά τη δουλειά του εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η εταιρεία έπειτα από την ασιατική οικονομική κρίση του 1997.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο JungJin συνεργάστηκε με συναδέλφους του σε αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε διάφορους κλάδους, οι οποίες, όμως, απέτυχαν να αποδώσουν καρπούς, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια. Τελικά, αφού παρακολούθησε μία συζήτηση μεταξύ διάφορων ακαδημαϊκών, αποφάσισε να εστιάσει στον βιοφαρμακευτικό κλάδο, πιστεύοντας ότι έχει τη δυναμική να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη μηχανή ανάπτυξης.

Με αυτή την έμπνευση, ίδρυσε τη Celltrion, με κεφάλαιο μόλις $45.000. Παρά τις ταπεινές καταβολές της, η εταιρεία σύντομα αναδείχθηκε ηγέτιδα της νοτιοκορεατικής βιοφαρμακευτικής βιομηχανίας. Το λανσάρισμα του Remsima, του πρώτου βιο-ομοειδούς προϊόντος αντισωμάτων στον κόσμο, βοήθησε τη Celltrion να αναρριχηθεί στην κορυφή του βιοφαρμακευτικού κλάδου της χώρας. Η Celltrion συνέχισε αυτή την επιτυχία, με το λανσάρισμα φαρμάκων για τον καρκίνο του μαστού και το λέμφωμα, τα οποία πλέον χορηγούνται παγκοσμίως.

Με έμφαση στην παγκόσμια πρωτοπορία, η Celltrion έχει καινοτομήσει με τεράστια επιτυχία σε διάφορους, «αχαρτογράφητους» τομείς τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πρόσφατα, ανταποκρίθηκε στην πανδημία, αναπτύσσοντας μία θεραπεία αντισωμάτων για τον COVID-19.