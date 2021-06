Οι Αμερικανοί κροίσοι πλήρωσαν «λιγότερο» φόρο και ο Λευκός Οίκος ερευνά τη... διαρροή

Έρευνα για να εντοπίσει ποιος διέρρευσε τις πληροφορίες για τις φορολογικές δηλώσεις Αμερικανών δισεκατομμυριούχων ανακοίνωσε πως ξεκινάει ο Λευκός Οίκος, ο οποίος σε ανακοίνωση του τονίζει πως είναι παράνομη η κυκλοφορία των φορολογικών δεδομένων χωρίς την άδεια του φορολογούμενου.

Η διαρροή αφορά στα φορολογικά στοιχεία μερικών από των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, όπως ο Τζεφ Μπέζος (Amazon), ο Έλον Μασκ (Tesla) και ο Γουόρεν Μπάφετ (Berkshire Hathaway), σε έκθεση της ProPublica.

«Η μη αδειοδοτημένη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών είναι παράνομη» δήλωσε η εκπρόσωπος του U.S. Department of the Treasury και πρόσθεσε πως το ζήτημα θα τεθεί υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το CNN.

Ο «πραγματικός φορολογικός συντελεστής» της ProPublica

Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, η έκθεση της ProPublica, η οποία βασίζεται σε διαρροές εμπιστευτικών φορολογικών στοιχείων που φτάνουν «πίσω» μέχρι και το 2006 αποκαλύπτει ότι ορισμένες χρονιές, κροίσοι όπως ο Μπέζος, ο Μασκ και ο Μπάφετ κατέβαλαν προς το Δημόσιο ελάχιστους έως και μηδενικούς φόρους, την ώρα που ο μέσος αμερικανός πολίτης με ετήσιο εισόδημα περίπου 70.000 δολαρίων, καταβάλει σε φόρους το 14% του εισοδήματός του κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή που έχει έδρα στη Νέα Υόρκη και σημειώνει στον ιστότοπό της ότι θέλει "να καταγγείλει τις καταχρήσεις εξουσίας και την προδοσία της εμπιστοσύνης του κόσμου", ο επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος δεν πλήρωσε κανέναν ομοσπονδιακό φόρο το 2007 και το 2011, και ο επικεφαλής της Tesla Ίλον Μασκ δεν πλήρωσε το 2018. Οι επιχειρηματίες Μάικλ Μπλούμπεργκ και Καρλ Άικαν, όπως και ο φιλάνθρωπος Τζορτζ Σόρος, κατάφεραν επίσης να μην πληρώσουν κανέναν ομοσπονδιακό φόρο κάποιες χρονιές, σύμφωνα με την έρευνα αυτή.

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι 25 πλουσιότεροι Αμερικανοί κατέβαλαν μόλις το 3,4% ( για τα 401 δισ. δολάρια που αποκόμισαν συνολικά το χρονικό διάστημ 2014 - 2018), με βάση τον «πραγματικό φορολογικό συντελεστή» της ProPublica. Δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για "φορολογική βελτιστοποίηση", φοροαποφυγή, η οποία επιτρέπει την μείωση της φορολογίας με εντελώς νόμιμο τρόπο, διευκρινίζει η ProPublica.

Πρόκειται για έναν νέο δείκτη μέτρησης του ύψους των φόρων που καταβάλει ένα πρόσωπο κάθε χρόνο, σε σχέση με την αύξηση οτου πλούτου του το ίδιο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από CNN, Forbes και ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτό σημαίνει ότι η ProPublica λαμβάνει υπόψη μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία δεν φορολογούνται βάσει του ισχύοντος φορολογικού κώδικα των ΗΠΑ.