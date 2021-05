Η άνοδος της αγοράς «do it yourself» και η «μάχη» των αλυσίδων

Νέα δεδομένα στον κλάδο DΙΥ (Do it yourself) δημιούργησε η πανδημία, καθώς λόγω της πολύμηνης παραμονής στο σπίτι πολλοί καταναλωτές προχώρησαν σε εργασίες, κατασκευές και μικρές ή μεγάλες ανακαινίσεις στους χώρους τους. Στις μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται γενικότερα στον κλάδο DYI, από έπιπλα έως κατασκευές και εργαλεία όπως τα Praktiker, ΙΚΕΑ, Leroy Merlin, Jysk η τάση αυτή φάνηκε να αναδύεται από το πρώτο κιόλας lockdown τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίστηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια που ίσχυαν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Ενδεικτική είναι η έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A), με τη συνεργασία των μηχανών σύγκρισης τιμών BestPrice & Skroutz, την Google και την ομάδα eMarket Intelligence της Convert Group, σύμφωνα με την οποία από τις 100 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες κατηγορίες την περίοδο των περιορισμών κυκλοφορίας, μεγάλο ποσοστό αφορούσε τα είδη DIY και ειδικά τον εξοπλισμό εργασιών και τον εξοπλισμό κήπου.

Γενικότερα στον κλάδο που για μεγάλο διάστημα του 2020 και σχεδόν ένα τρίμηνο το 2021 ήταν κλειστά τα φυσικά καταστήματα, παρά τις συνολικές απώλειες που καταγράφηκαν, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων σε είδη οικιακού εξοπλισμού και προϊόντα βελτίωσης του σπιτιού αλλά και έκρηξη πωλήσεων τις περιόδους που άνοιγαν τα καταστήματα μετά την άρση των μέτρων.

Η εικόνα της αγοράς και η καταναλωτική κίνηση έχει τη μορφή «ελατηρίου» κάθε φορά που ανοίγουμε μετά την άρση μέτρων, όπως είχε επισημαίνει χαρακτηριστικά στο insider.gr o οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Fourlis, Γιώργος Αλεβίζος για την πορεία των καταστημάτων ΙΚΕΑ μετά την επαναλειτουργία τους τον φετινό Απρίλιο. Εκτίμησε μάλιστα πως το «φαινόμενο» θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση με ό,τι συνέβη στο πρώτο lockdown. Αντίστοιχη εικόνα είχε περιγράψει για την αγορά και την επαναλειτουργία των καταστημάτων μετά το πρώτο lockdown πέρσι, οΓενικός διευθυντής της Leroy Merlin για την Ελλάδα και την Κύπρο, Olivier Arduin, κάνοντας λόγο για αύξηση 40% στα καταστήματα της εταιρείας.

Η έρευνα της Praktiker Hellas

Έρευνα της Praktiker Hellas, με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου ELTRUN, υπό την αιγίδα του ΣΕΛΠE για την αγορά αγορά Καταστημάτων Ιδιοκατασκευών & Βελτίωσης Οικίας στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας έδειξε εξάλλου ότι 7 στους 10 καταναλωτές, πραγματοποίησαν κάποια εργασία μέσα στο διάστημα φθινόπωρο 2020 - χειμώνας 2021, ενώ το 43% πραγματοποίησε εργασία μέσα στον τελευταίο μήνα. Παράλληλα το 58% του κοινού δήλωσε ότι προτιμά να κάνει μόνο του ή με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας τις μικρές εργασίες στο σπίτι, παρά να τις αναθέσει σε κάποιον επαγγελματία, ενώ το 94% επιλέγει να κάνει τουλάχιστον ένα μέρος των εργασιών του σπιτιού μόνο του. Για το 53% του κοινού, τα είδη βελτίωσης σπιτιού αποτέλεσαν «είδη πρώτης ανάγκης», εν μέσω lockdown, με το ποσοστό να είναι ακόμη υψηλότερο στα νοικοκυριά με εισόδημα χαμηλότερο των €1.000.

Η άνοδος των Online πωλήσεων

Παράλληλα όλες οι μεγάλες αλυσίδες εν μέσω πανδημίας κατέγραψαν μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών τους πωλήσεων. Ενδεικτικά στα καταστήματα ΙΚΕΑ, ενώ προ πανδημίας, το ποσοστό του ηλεκτρονικού καναλιού ήταν περίπου 10%, τις περιόδους των lockdown τριπλασιάστηκε. Από το δεύτερο lockdown και η αλυσίδα Jysk, είδε την τις online παραγγελίες της σχεδόν να τριπλασιάζονται σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σχεδόν διπλάσιες ήταν και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις για τα Leroy Merlin ενώ βελτιωμένες επιδόσεις είχαν και τα Praktiker.

Στελέχη της αγοράς βλέπουν στον κλάδο του DIY προοπτικές ανάπτυξης και στο μέλλον εκτιμώντας πως μέσα στην πανδημία αναδείχθηκε η σημασία του στην καθημερινότητα των καταναλωτών ενώ οι μεγάλες αλυσίδες από την πλευρά τους δρομολογούν νέες επενδύσεις το επόμενο διάστημα.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image.