Γ. Τουσίμης (AMGEN) : Θα συνεισφέρουμε στην εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων

Τον καθοριστικό ρόλο της φαρμακευτικής καινοτομίας και της πρόληψης στον τομέα της υγείας, ανέδειξε ο γενικός διευθυντής της Amgen Ελλάδος & Κύπρου, Γιώργος Τουσίμης, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

O κ. Τουσίμης, συζητώντας σε πάνελ με θέμα «Health Systems Of Tomorrow: Pharma Policies For Growth», υπογράμμισε ότι «πρέπει να απομακρυνθούμε από τον παλιό και μη αποτελεσματικό τρόπο σκέψης “problem finding and fixing” και να κινηθούμε προς τη νέα εποχή της στρατηγικής “predict and prevent”», προσθέτοντας πως «κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο. Απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προσεκτική εκτέλεση».

Ο Γενικός Διευθυντής της Amgen Ελλάδος & Κύπρου επικεντρώθηκε στη συνέχεια στο καίριο αίτημα αναβάθμισης του συστήματος Υγείας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον, μέσω του προγράμματος Greece 2.0, τη βούληση και τους πόρους για να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας και να αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών υγείας. «Έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων για την υγεία, προφανώς προς όφελος των ασθενών», υπογράμμισε.

Καθοριστική θα αποβεί στην κατεύθυνση αυτή, όπως είπε ο κ. Τουσιμης, η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. «Η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα δεσμεύεται να συνεισφέρει ενεργά στην ομαλή και άμεση εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Είτε θα συνεργαστούμε για να κάνουμε τις νέες στοχευμένες θεραπείες προσβάσιμες στους ασθενείς που τις χρειάζονται τη στιγμή που τις χρειάζονται, είτε θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι αποτύχαμε στην αποστολή μας να έχουν οι ασθενείς στην Ελλάδα πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο κ. Τουσίμης τόνισε την αξία της έγκαιρης πρόγνωσης και διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι «εάν στον καρκίνο προβλέπουμε έγκαιρα, μέσω της κατάλληλης χρήσης των βιο-δεικτών και του gene sequencing, ποιος μπορεί να ωφεληθεί από μία στοχευμένη θεραπεία, τότε μπορούμε να παρέχουμε το κατάλληλο φάρμακο στον κατάλληλο ασθενή την κατάλληλη στιγμή, εξοικονομώντας χρήματα για το σύστημα υγείας και ταυτόχρονα σώζοντας ζωές».