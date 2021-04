ΙΕΝΕ: Αποθήκευση Ενέργειας και Ενεργειακή Μετάβαση

Τον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και στην Ενεργειακή Μετάβαση ανέλυσαν οι περισσότεροι από τους 20 ομιλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη που συμμετείχαν στο διαδικτυακό Workshop με θέμα: «Ο Ρόλος της Αποθήκευσης Ενέργειας στην Προώθηση της Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυσης ΑΠΕ» (“The Role of Energy Storage in Advancing Large Scale RES Penetration”), το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (IENE) στις 27 Απριλίου 2021 με Lead Sponsors τις HUAWEI και SKE.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της διοργάνωσης, στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 400 άτομα από τη χώρα μας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τις τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι συνθήκες διαμόρφωσης του κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση όλων των μορφών αποθήκευσης ενέργειας.

Ανοίγοντας το Workshop, ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής, σημείωσε πως η αποθήκευση ενέργειας είναι ένας τομέας τεράστιου ενδιαφέροντος. «Καθώς οι μεταβλητές πηγές ενέργειας καθίστανται ευρύτερα διαθέσιμες και η είσοδός τους στο δίκτυο να αυξάνεται συνεχώς σε πολλές χώρες και ειδικά στην Ευρώπη, η αποθήκευση ενέργειας διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) αναφέρθηκε στην κοινοτική οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο ευρωπαϊκό πακέτο “Clean Energy for all”, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ΡΑΕ για την προώθηση, για πρώτη φορά στη Ελλάδα, επενδύσεων κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας στο εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα. Ο Δρ. Δαγούμας τόνισε την πρότερη απουσία ρυθμιστικού πλαισίου για αντίστοιχες εγκαταστάσεις και παρουσίασε συνοπτικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες για την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες.

Ακολούθησε η παρέμβαση του Γιάννη Γιαρέντη, Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέγειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Ο επικεφαλής του Διαχειριστή εστίασε στους τρεις πυλώνες της εθνικής στρατηγικής για την Ενεργειακή Μετάβαση, το target model, την αποθήκευση ενέργειας και το υδρογόνο. Σύμφωνα με τον κ. Γιαρέντη, η αποθήκευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγμάτωση και προώθηση του ενεργειακού συστήματος του μέλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Παντελής Κάπρος, καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, Διευθυντής του Ε3Μ-Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ, σημείωσε ότι η συσχέτιση των ΑΠΕ με την αποθήκευση, τόσο από τεχνολογική και τεχνική άποψη, όσο και από οικονομική, είναι άμεση. Ο καθηγητής του ΕΜΠ ανέφερε πως βάσει μετρήσεων και μοντέλων, αποδεικνύεται η στενή διασύνδεση των ΑΠΕ με την αποθήκευση ενέργειας και, συγκεκριμένα, η συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό μεταβαλλόμενων ΑΠΕ και ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα. Ο κ. Κάπρος τόνισε πως η εγκατεστημένη ισχύς αποθηκευτικών μέσων δεν μπορεί να επιτελεστεί με μια μόνο τεχνολογία, αλλά απαιτεί συνδυασμό όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, όπως η αντλησιοταμίευση, οι μπαταρίες, το υδρογόνο κλπ.

Στη συνεδρία που ακολούθησε με θέμα «Technology review and perspectives- Key issues for deployment at EU and SE European level», με συντονιστή τον Κώστα Θεοφύλακτο, συμμετείχαν με παρουσιάσεις τους ο Patrick Clerens, Secretary General European Association for the Storage of Energy (EASE), Brussels, η Prof. Vesna Borozan, Head of Power Systems Department, University “Sts. Cyril and Methodius”, North Macedonia, ο Davor Bajs, Electricity Infrastructure Expert, Energy Community Secretariat, Vienna καθώς και ο Radoš Čabarkapa, Head of Division for support and energy planning analysis, Electricity Trading Department, EPS.

Ακολούθησε η τρίτη συνεδρία του workshop του ΙΕΝΕ με συντονιστή τον Ανδρέα Πετροπουλέα, Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας, Elpedison & Πρόεδρο της Επιτροπής Ηλεκτρισμού του ΙΕΝΕ, με θέμα «Energy storage as main component of electricity grid operation». Συμμετείχαν η Γιούλα Τσικνάκου, Διευθύντρια ΥΗΕ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Σοφία Σιάχου, Διευθύντρια Κλάδου Ανάπτυξης ΑΠΕ της ΔΕΗ, ο Σταμάτης Ασιμής, Key Projects & New Technologies Manager Sunlight, ο Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος HELAPCO, και η Δρ. Ευγενία Τζαννίνη, Δικηγόρος, Δικηγορική Εταιρία Ε. Τζαννίνη και Συνεργάτες και Εταίρος του ΙΕΝΕ, μέλος της ΔΕ του ΙΕΝΕ, η οποία αναφέρθηκε στους όρους και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την αποθήκευση που σήμερα απουσιάζει.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, η κα Σιάχου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις που προκύπτουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αντλησιοταμίευσης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς σε πολλές αγορές η αντλησιοταμίευση αναπτύχθηκε υπό ρυθμιζόμενες συνθήκες αγοράς. Ο Στέλιος Ψωμάς μίλησε για μια δυναμική αγορά που αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 γιγαβάτ ισχύος έως το 2040, ενώ εστίασε στο κόστος που, όπως είπε, αποτελεί το κλειδί για την Ενεργειακή Μετάβαση και παρέθεσε το παράδειγμα του κόστους των μπαταριών Li-ion που μειώθηκε κατά 97% σε σχέση με το 1991.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την τέταρτη συνεδρία με θέμα «Case studies of successful energy storage applications- Smart grids/Microgrids and Utility-scale storage – RES & storage for island systems», με συντονιστή τον Δρ. Πλάτωνα Μπαλτά, Εκτελεστικό Διευθυντή της EUDITI Ltd και Visiting Research Fellow στο ΙΕΝΕ.

Συμμετείχαν ο Αριστοτέλης Χαντάβας, επικεφαλής της Ευρώπης για την Enel Green Power, ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της Mytilineos, ο καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Δρ. Μιχάλης Καρυστιάνος, Διευθυντής Κλάδου Μελετών και Ανάπτυξης Συστήματος στον ΑΔΜΗΕ, και ο Αλέξανδρος Περέλλης, ερευνητής ΙΕΝΕ. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο, το ΙΕΝΕ έχει ήδη εκπονήσει σχετικές μελέτες για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στον νησιωτικό χώρο σε συνδυασμό με τη λειτουργία υβριδικών συστημάτων. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Χαντάβας τόνισε τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο κ. Παπαπέτρου αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία της αποθήκευσης ως βασικού στοιχείου για την εξάπλωση των ΑΠΕ αποκαλώντας την ως το «ιερό δισκοπότηρο» του ενεργειακού τομέα σήμερα.