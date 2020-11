Μπροστά σε ένα παράδοξο βρέθηκαν χθες οι αναλυτές που παρακολουθούν τον ΟΠΑΠ. Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη για το εννεάμηνο, άκουγαν τη διοίκηση της εταιρείας να περιγράφει ένα εξαιρετικά καλό νέο για την εταιρεία, ότι ο φόρος παιγνίων είναι πλέον 5% για 13 παιχνίδια από 35% πριν, που σημαίνει ότι θα γλιτώνει 340 εκατ. ευρώ φόρων ετησίως, χωρίς να καμαρώνει, χωρίς να χαίρεται.

Μάλιστα, ο CFO της εταιρείας το είπε χωρίς να το πει. Αρκέστηκε στο να πει ότι «από 13/10/2020 ισχύει η νέα σύμβαση και ότι στις 16 Νοεμβρίου πληρώθηκε η μηνιαία καταβολή του φόρου παιγνίων με βάση τη νέα σύμβαση». Και δεν είπε καν ότι η εταιρεία πλήρωσε 5% από 35%! Ούτε πόσα λιγότερα πλήρωσαν τον πρώτο μήνα, ούτε τι σημαίνει για το επόμενο τρίμηνο και το έτος και τη δεκαετία!

Το 5% ο CFO το παραδέχτηκε, αφού του έγινε η πρώτη ερώτηση, από τον πρώτο αναλυτή που ρώτησε δηλαδή τι πλήρωσε στις 16 Νοεμβρίου και αν πλήρωσε 5% αντι για 35%;. Μετά ακολούθησε σωρεία ερωτήσεων, πολύ λογικών από όλους σχεδόν τους αναλυτές. Όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τη μεγάλη αυτή αλλαγή, αλλά και τί σημαίνει για την εταιρεία.

Τι θα είναι αυτά τα ποσά λογιστικά, θα είναι κέρδη ή αποσβέσεις; θα αυξηθούν τα κέρδη; Η ρευστότητα; Τι θα κάνει η εταιρεία με την έξτρα ρευστότητα; Θα μοιράσει μέρισμα;

Απαντήσεις δεν υπήρχαν σε αυτά, γιατί ακόμη δεν υπάρχουν, δεν έχει αποφασιστεί. Δόθηκαν όμως εξηγήσεις για το πώς έγινε το 35% σε 5%...

Το Δημόσιο μας οφείλει 1,83 δισ. ευρώ... με υπογραφή ΤΑΙΠΕΔ

Το Ελληνικό Δημόσιο το 2011, (για να βρει έσοδα και να κλείσει ο προϋπολογισμός), πούλησε στον κρατικό τότε ΟΠΑΠ δύο περιουσιακά στοιχεία: την ανανέωση της σύμβασης 2020-2030 για 375 εκατ. ευρώ με πρόβλεψη φόρου παιγνίων 5% και το δικαίωμα στα vlts.

Λίγο πριν την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ το 2013, υπεγράφη μεταξύ του ΟΠΑΠ και του ΤΑΙΠΕΔ Πρόσθετη Πράξη που προσδιορίζει ότι τα 330 εκατ. ευρώ του τιμήματος των 370 εκατ. αντιστοιχούν σε προπληρωμή φόρου για τη δεκαετία 2020-2030, και ότι η μελλοντική αξία αυτών των 330 εκατ. ευρώ είναι 1,83 δισ. ευρώ.

Δηλαδή τα 330 εκατ. από το τίμημα του 2011 που πλήρωσε ο κρατικός ΟΠΑΠ ήταν ….προπληρωμή φόρων αξίας 1,8 δισ. ευρώ τα οποία τώρα το Δημόσιο πρέπει να επιστρέφει συμψηφίζοντάς τα με φόρο παιγνίων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, επομένως το 5% δεν αποτελεί μείωση φόρου από το 30% αλλά μέρος του φόρου, με το άλλο μέρος να είναι τα 1,83 δις για τη δεκαετία, ή 183 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Όπως εξήγησαν χθες οι επικεφαλής του ΟΠΑΠ: Πλέον ο ΟΠΑΠ θα πληρώνει φόρο παιγνίων, 5% του GGR των 13 παιχνιδιών της σύμβασης. Στο τέλος του χρόνου, σε ότι έχει πληρώσει θα προστίθενται τα 183 εκατ. ευρώ που «του χρωστάει» το Δημόσιο. Μετά θα υπολογίζεται το 30% του GGR του συνόλου του έτους (που είναι ο πραγματικός φόρος) και αν υπάρχει διαφορά θα χρεώνεται. Στο τέλος της δεκαετίας θα εξοφληθεί η όποια διαφορά.

Πόσα γλιτώνει η ΟΠΑΠ;

Εφαρμόζοντας τα δεδομένα της νέας σύμβασης, (με υπολογισμούς που βασίζονται στα μικτά κέρδη του τρίτου τριμήνου), ο ΟΠΑΠ θα πληρώσει 85 εκατ. ευρώ λιγότερο φόρο στο τέταρτο τρίμηνο και 340 εκατ. ευρώ λιγότερο φόρο παιγνίων το 2021 και κάθε χρόνο.

Τα 13 παιχνίδια της σύμβασης που αλλάζουν συντελεστή φόρου και πάνε στο 5% είναι τα (Joker, Lotto, Proto, Propogol, color lottery 5 out of 35, Keno, Super 3, Super 4, Bingo, Lotto, επίγειο Πάμε Στοίχημα etc) ενώ παραμένουν στο 35% τα VLTS, τα Λαχεία και Σκρατς και τα παιχνίδια διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενιαμήνου τα αριθμολαχεία και ο αθλητικός στοιχηματισμός (που είναι τα 13 παιχνίδια που μειώνουν συντελεστή) συνεισέφεραν σε GGR, με 669 εκατ. ευρώ στο ενιάμηνο και 283 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο και τα vlts και τα Σκρατς και Λαχεία με 228 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και 108 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Από τις 13/10/2020 ο φόρος παιγνίων ανέρχεται σε 5% για τα πρώτα και παραμένει 35% για τα τρια δεύτερα.

Δηλαδή ο φόρος παιγνίων του ΟΠΑΠ για το τρίτο τρίμηνο ήταν 35% στα συνολικά GGR 391 εκατ. ευρώ, δηλαδή 135 εκατ. ευρώ. Με βάση τις αλλαγές που φέρνει η νέα σύμβαση, από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, κρατώντας υποθετικά, τις επιδόσεις σε GGR του τρίτου τριμήνου, ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 50 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δηλαδή από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 θα εξοικονομήσει 85 εκατ. ευρώ και αν υπολογίζουμε 85 εκατ. ανά τρίμηνο αντιστοιχεί σε 340 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Τα Συμπεράσματα: Απώλειες φορολογικών κερδών δισεκατομμυρίων με ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ του 2013

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

-Ο ΟΠΑΠ μπορεί να μην ξέρει ακόμη πώς να εμφανίσει στον ισολογισμό το όφελος που ήδη έχει και θα έχει κάθε μήνα, από το 5% φόρο παιγνίων για 13 παιχνίδια, όμως για το Δημόσιο θα είναι 340 εκατ. ευρώ λιγότερα φορολογικά έσοδα.

-Αν το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος του 2011 (330 από τα 375 εκ. ήταν προπληρωμένοι φόροι) τότε το τίμημα για τη δεκαετή χρυσοφόρα σύμβαση που δίνει τουλάχιστο 1 δις.GGR το χρόνο στον ΟΠΑΠ ήταν 45 εκατ. ευρώ! Δηλαδή το 2011 το Δημόσιο πούλησε για 45 εκατ. μικτά κέρδη…10 δισ. ευρώ.

-Η ευθύνη της κυβέρνησης του 2013 και του ΤΑΙΠΕΔ είναι μεγάλη. Γιατί δύο χρόνια μετά, τη σύμβαση παραχώρησης της δεκαετίας, άλλαξε το τίμημα από 375 εκατ. ευρώ σε 45 εκατ. ευρώ. Έτσι συμφώνησαν να επιστραφούν 330 εκατ. ευρώ στους επενδυτές και μάλιστα με τη δέσμευση ότι όταν θα επιστραφούν θα είναι 1,8 δισ. ευρώ!

-Αυτό έγινε, προφανώς εν όψει τη ιδιωτικοποίησης. Και γιατί ο προνομιακός συντελεστής 5% που είχε δοθεί στη σύμβαση από το 2011 θα μπορούσε να προσβληθεί νομικά. Γιατί δεν θα ήταν δυνατό να έχει διαφορετική φορολογική μεταχείριση μια εταιρεία από τις άλλες του κλάδου. Και τότε εφηύραν αυτή τη φόρμουλα, επέλεξαν να ονομάσουν μέρος του τιμήματος, προπληρωμή φόρου, ώστε τη δεκαετία 2020-2030 να πληρώνει ο ΟΠΑΠ φόρος παιγνίων στο 5%, γιατί δήθεν έχει καταβάλει ήδη τα υπόλοιπα.

Και τα υπόλοιπα ήταν το ποσό που το 2011 ήταν 330 εκ. ευρώ και τίμημα και το 2013 έγιναν προπληρωμή φόρου και 1,83 δισ. ευρώ

