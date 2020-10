Σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης, σε πείσμα της πανδημίας, βρίσκεται η Peoplecert με την εταιρεία να αυξάνει την κερδοφορία της κατά 20% αλλά και να πραγματοποιεί σημαντική εξαγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Peoplecert είναι μια ελληνική εταιρεία διεθνούς εμβέλειας, η οποία προσφέρει εκατοντάδες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις προσώπων διεθνώς και παράλληλα διενεργεί εξετάσεις σε όλο το φάσμα των δεξιοτήτων

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βύρων Νικολαϊδης, το EBITDA για το 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 12 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, παρά τις επιπτώσεις του κορονοϊόυ στην παγκόσμια οικονομία. Αντίστοιχα, ο τζίρος φέτος θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολαϊδης, σημαντικό ρόλο στην αύξηση της κερδοφορίας έπαιξε η κατακόρυφη άνοδος των εξετάσεων που πραγματοποιούνται ψηφιακά και σε οποιοδήποτε χώρο με επιτήρηση από επαγγελματίες της Peoplecert. Η εταιρεία προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία ήδη από το 2011, όμως φέτος, λόγο της πανδημίας η συμμετοχή της στο τζίρο θα εκτιναχθεί στο 55% έναντι 18% πέρυσι.

Η μεγάλη εξαγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ταυτόχρονα, η Peoplecert επεκτείνει τη δράση της παγκοσμίως καθώς πρόσφατα εξαγόρασε την αμερικανική εταιρεία επαγγελματικών πιστοποιήσεων, International Association for Six Sigma Certification (IASSC). Η IASSC αποτελεί βασικό συνεργάτη εταιρειών οργανισμών και κυβερνήσεων στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων για περισσότερο από μία δεκαετία. Το βασικό της προϊόν, που εντάσσεται πλέον στην οικογένεια πιστοποιήσεων της PeopleCert, είναι το Lean Six Sigma Professional Credentialing.

Η πιστοποίηση αυτή είναι σημαντικό εφόδιο για τους επαγγελματίες και τις εταιρίες, συνιστά κρίσιμη επιχειρησιακή διαδικασία καθώς περιλαμβάνει εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, την εξάλειψη ελαττωμάτων και την εγγύηση της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες. Ήδη πολλές σημαντικές διεθνείς εταιρείες όπως Amazon, BMW, Cisco, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες αλλά και κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εμπιστεύονται την IASSC προκειμένου να επιτύχουν άριστα αποτελέσματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις δραστηριότητές τους.

«Η απόκτηση του IASSC αποτελεί σημαντικό σταθμό στο στρατηγικό πλάνο επέκτασή μας σε όλες τις αγορές και ειδικότερα στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, στην οποία ήδη έχουμε αξιόλογη παρουσία στον τομέα πιστοποίησης του ITSM (IT Service Management)» επισημαίνει ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Βύρων Νικολαΐδης και προσθέτει: «Καλωσορίζουμε το νέο μέλος του Ομίλου μας έχοντας βαθιά την πίστη ούτε γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των επαγγελματιών που θέλουν συνεχώς να ενισχύουν τις δυνατότητες του φθάνοντας πιο κοντά στο ατομικό και συλλογικό τους όραμα.»

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαϊδη, η εν λόγω εξαγορά κόστισε «αρκετά εκατομμύρια δολάρια» και θα ενισχύσει την εταιρεία δίνοντάς της ισχυρή και διευρυμένη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Νέες προσλήψεις και στροφή στις ψηφιακές υπηρεσίες

Παράλληλα, το γεγονός ότι η Peoplecert είχε ήδη επενδύσει και αναπτύξει ψηφιακές λύσεις πριν την πανδημία της έδωσε σημαντικότατο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανοίξει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα.

«Είμαστε ευτυχείς γιατί είχαμε αναπτύξει τεχνολογικές λύσεις πριν από την πανδημία. Λύσεις που μας επέτρεψαν να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία» τόνισε ο κ. Νικολαϊδης. «Τεχνολογίες όπως το Online Proctoring, δηλαδή η πραγματοποίηση εξετάσεων απομακρυσμένα οποιαδήποτε ώρα και μέρα επιλέγει ο υποψήφιος, με επιτήρηση από απόσταση είναι ένας από τους πυλώνες που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό», σημείωσε ο κ. Νικολαϊδης.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η τεράστια ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία πλέον απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, έναντι 92 το 2010. Αντίστοιχα, διαθέτει περισσότερους από 9.000 εξωτερικούς συνεργάτες 39 διαφορετικών εθνικοτήτων ενώ το δίκτυό της φθάνει τα 2.500 κέντρα εξετάσεων και άλλα 30.000 σημεία πιστοποίησης ανά τον κόσμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όχι μόνο δεν έκανε καμία απόλυση αλλά αντιθέτως προσελήφθησαν επιπλέον 200 άτομα για να καλυφθούν ανάγκες επιτήρησης σε ψηφιακές εξετάσεις και πιστοποιήσεις παγκοσμίως.