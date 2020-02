Ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα brand παροχής διαδικτυακού στοιχήματος και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, η bwin υποστηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Τη χρονιά που πέρασε, το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Από την Καβάλα μέχρι το Καστελόριζο και από την Πάτρα μέχρι τον Άγιο Ευστράτιο, η bwin άφησε το στίγμα της με πολυεπίπεδες δράσεις σε όλη την Ελλάδα, δείχνοντας την ξεχωριστή της φιλοσοφία.

Το 2019 ήταν μία χρονιά και με έντονη αθλητική δράση για τη bwin, καθώς ανέλαβε να υποστηρίξει χορηγικά έξι από τα μεγαλύτερα αθλητικά event της χώρας. Τον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος»- bwin , το Spetses Mini Marathon , τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη , το Spetsathlon , το Ioannina Lake Run και το The Bridge Experience . Υποστηρίζοντας έξι μεγάλα αθλητικά γεγονότα, η bwin απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πιστή στη στρατηγική της να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τις ενέργειες ευεξίας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, η στήριξη στα αθλητικά events έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι Σπέτσες, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και τα Ιωάννινα έχουν ανάγκη την προβολή τους για την αύξηση του τουρισμού.

Πέραν όμως των αθλητικών διοργανώσεων η bwin, μέσω 32 πρωτοβουλιών και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, στήριξε πάνω από 27 τοπικές κοινωνίες (σε κάθε γωνιά της χώρας) καθώς και περίπου 40.000 παιδιά, νέοι και οι οικογένειες τους υποστηρίχτηκαν έμμεσα ή άμεσα από τις δράσεις της. Το 2019, η bwin υποστήριξε το έργο 14 αναγνωρισμένων Φορέων, Ιδρυμάτων και Σωματείων. Η συμβολή μέσω του bwincares στην τοπική κοινωνία ( Γιατροί του Κόσμου , Πυροσβεστικό Σώμα , Μπορούμε ) αλλά και στα παιδιά και στους νέους ( ΕΛΕΠΑΠ , Ένωση Μαζί για το Παιδί , Πόρτα Ανοιχτή , Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος , Κιβωτός του Κόσμου ) ήταν ιδιαιτέρα σημαντική και καθοριστική. Οι πρωτοβουλίες και οι στοχευμένες δράσεις εξασφάλισαν ένα ακόμα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, ανταποδίδοντας στην κοινωνία την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στη bwin!

Παράλληλα, η bwin συνεχίζει την πολυετή και άκρως πετυχημένη χορηγική συνεργασία με τη Euroleague Basketball και την ΚΑΕ Ολυμπιακός . Οι ομάδες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Προμηθέα Πατρών δίνουν τις δικές τους «μάχες» στη EuroLeague και στο EuroCup, με την bwin να τις στηρίζει ως Επίσημο Εθνικό Χορηγό των δύο διοργανώσεων. Επιπλέον, η bwin και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν χαράξει από το 2018 μία κοινή πορεία με πολλές φιλοδοξίες, καθώς αποτελεί το Μεγάλο Χορηγό του Ολυμπιακού στην προσπάθεια του για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Νέα Γενιά Ολυμπιονικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η bwin υποστηρίζει έμπρακτα ένδεκα ταλαντούχους αθλητές ατομικών αγωνισμάτων. Οι πρωταθλητές προσπαθούν καθημερινά να πετύχουν τους στόχους τους και κυνηγούν το όνειρό τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, μέσω του προγράμματος bwinners: «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών» .

Φυσικά, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες δεν σταματούν εδώ. Η bwin συνεχίζει και το 2020 με την ίδια όρεξη να κάνει πράξη τις αξίες της, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς!

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της EuroLeague «Wanna be in this League?»:

Δείτε το βίντεο των χορηγιών αθλητικών διοργανώσεων:

Δείτε το βίντεο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της bwin: