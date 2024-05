HAEE: Το 9ο Συνέδριο για την Ενεργειακή Μετάβαση στις 22-24 Μαΐου

Το 9th HAEE Energy Transition Symposium με τίτλο «Striving for Stability in a Highly Uncertain Energy World» θα πραγματοποιηθεί 22 Μαΐου - 24 Μαΐου 2024, στο Maroussi Plaza Center, στην Αθήνα.

Το 9th HAEE Energy Transition Symposium με τίτλο «Striving for Stability in a Highly Uncertain Energy World» θα πραγματοποιηθεί 22 Μαΐου - 24 Μαΐου 2024, στο Maroussi Plaza Center, στην Αθήνα.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι δομημένο σε 11 θεματικούς πυλώνες, που καλύπτουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ενεργειακού γίγνεσθαι και έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με Οργανισμούς και δεξαμενές σκέψης του τομέα της ενέργειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως, το Global Gas Centre,

το Energy Policy Research Foundation, το Centre for Research and Technology – Hellas, το Clean Air Task Force, το Circular Economy & Climate Change Institute, το American-Hellenic Chamber of Commerce, το Arab-Hellenic Chamber of Commerce & Development, το British-Hellenic Chamber of Commerce, το French-Hellenic Chamber of Commerce and Industry και το Hellenic-Chinese Chamber of Commerce Industry Tourism & Shipping.

Ρυθμιστικό πλαίσιο για βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική,

Εξελίξεις στις ΑΠΕ και την Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια,

Πράσινες και Βιώσιμες Επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ,

Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Ανθεκτικότητα,

Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,

Γεωπολιτική και η Ενεργειακή Ασφάλεια

Ενεργειακοί Πολίτες

Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Καινοτομίες στο χώρο της Ενέργειας

Απανθρακοποίηση των Νησιών,

Πράσινη Μετάβαση της Βιομηχανίας

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, διοργανώνονται για πρώτη φορά 4 side events – τα workshops IANOS και CHESS, τα Academic Paper Sessions και το Innovation Energy Day. Στόχος είναι να αναδειχθεί η καινοτομία στο χώρο της ενέργειας, με παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων και ερευνών, δίνοντας

παράλληλα το βήμα σε start-up εταιρίες, spin-offs, innovation hubs αλλά και σε διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του χώρου της ενέργειας.

Το Συνέδριο, που έχει γίνει πια θεσμός στον ενεργειακό διάλογο, θα συγκεντρώσει μια πληθώρα διακεκριμένων ομιλητών του χώρου, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ditte Juul Jørgensen, Director General, DG ENER, European Commission, Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources, U.S. Department of State, Αλεξάνδρα Σδούκου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Ειδική Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τον Ωκεανό, Our Ocean Conference, Νίκος Τσάφος, Ενεργειακός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, Matthew Lodge, Πρέσβης της Μεγ. Βρετανίας στην Ελλάδα, Xiao Junzheng, Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Maurits ter Kuile, Deputy Head of Mission, Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Αθήνα, Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της, Τράπεζας της Ελλάδος, Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συμμαχία και, Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ.

Για την Ατζέντα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο από κοντά, εγγραφείτε εδώ.

Η HAEE προσφέρει δωρεάν παρακολούθηση των εργασιών του τριήμερου Συνεδρίου σε φοιτητές. Για να εγγραφείτε, πατήστε εδώ.

Χορηγοί του 9oυ Συμποσίου

Platinum Sponsor HELLENIQ ENERGY

Premium Sponsors Akuo Energy Greece,Deloitte,ECO-HELLAS,Faria Renewables,HOWDEN,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΔΜΗΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,RWE,Volton

Contributors AIKO,ATTICA BANK,ΔΙΑΧΕΙΡΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΔΕΣΦΑ,ENAON,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ | ΕΥΔΑΠ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΕΔΕΥΕΠ, PARKWIND,PROTASIS,S&P Global Commodity Insights,TUV HELLAS, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΣΑΗ, Φυσικό Αέριο | Ελληνική Εταιρία Ενέργειας

Supporters ENERTA,Schneider Electric