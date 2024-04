12ο Energy Efficiency Conference 2024: «Προσαρμογή, Μετριασμός, Απανθρακοποίηση κατά της τοπικής Κλιματικής Αλλαγής: με ποιο κόστος;» από την Boussias Events

Στα πλαίσια αυτά οι παρακάτω ομιλητές, παρουσίασαν θέματα που για 1η φορά αναπτύχθηκαν για την ελληνική αγορά ακινήτων, και του κτιριακού κλάδου. Τέσσερις CEOs διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών μίλησαν για την σφυρηλάτηση καινοτόμου & πράσινης χρηματοδότησης με την κυβέρνηση και την ιδιωτική αγορά.

Με Αιγίδα από την European Mortgage Federation (EMF) & Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) ο κ. Luca Bertalot SG at EMF-ECBC (European Mortgage Federation - European Covered Bond Council) μίλησε για Housing markets supporting the transition economy & EEM Label leading the market towards a greener future.

Ο κ. James Hooton | Managing Director | Green Finance Institute παρουσίασε τη προσαρμογή του Property Assessment Clean Energy PACE Model & the Property Linked Finance tool για την συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων προς τη κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

O κ. Sean Kidney CEO at Climate Bonds Initiative |Member at EU Platform on Sustainable Finance |Member at the Finance Industry Advisory Board of the International Energy Agency (IEA) | Sustainable Investment Advisory Council Member at UNCTAD και ο Nicholas Pfaff, Deputy CEO and Head of Sustainable Finance - ICMA - International Capital Market Association, μίλησαν για την έκδοση πράσινου ομολόγου από εταιρείες Developers και Κατασκευαστικών εταιριών που θα τους βοηθήσει στη χρηματοδότηση της αναβάθμισης, αγοράς, ή συντήρησης assets της εταιρείας (CAPEX) και ιδίως όσων είναι εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά.

Ο κ. Andrew Knight - RICS παρουσίασε τη νέα Οδηγία EPBD που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο και τι σημαίνει το Whole Life Carbon (WLC) Reporting για τα Κτίρια από το 2027. Το συνέδριο τελέσθηκε και υπό την Αιγίδα RICS.

Για το ESG reporting κτιρίων και το αύριο του Facility Management και τα Ψηφιακά Δίδυμα, σε πάνελ μίλησαν οι Andrew Hulbert Vice Chairman - Pareto Facilities Management, Mete Varas, CEO Middle East PropTech Initiative, Μ. Ανατολή, Ευρασία και Εμιράτα για τη τεχνολογία ακινήτων (PROPTECH) και πώς αυτή εφαρμόζεται στην ΝΑΕ, Μέση Ανατολή και ΗΑΕ, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα χαρτοφυλακίων ακινήτων. Το Πάνελ συντόνισε ο Andrew Knight – RICS.

Κορυφαία παγκόσμια και ελληνικά case studies παρουσιάστηκαν:

Ο καθ. Μάνθος Σανταμούρης Scientia, Distinguished, Prof. Of High Performance Architecture At UNSW – με φυσική παρουσία στην Αθήνα, μίλησε για το 1ο Action Plan Climate Change Μitigation στο Ριάντ, Σ. Αραβία με τίτλο, "Quantifying the energy impact of heat mitigation technologies at the urban scale. The Riyadh mitigation project" τονίζοντας πως καταγράφηκε μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος έως και 4,5 β. Κελσίου, η υψηλότερη αναφερόμενη μείωση της αστικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ενώ το ετήσιο άθροισμα των βαθμοημερών δροσισμού στην πόλη μειώθηκε έως και 26%. Διαπιστώθηκε, έτσι, πως οι καινοτόμες στρατηγικές μετριασμού της αστικής υπερθέρμανσης συμβάλλουν σε αξιοσημείωτη, έως και 16%, εξοικονόμηση ενέργειας για κλιματισμό, ενώ η συνδυασμένη εφαρμογή τεχνολογιών μετριασμού και ενεργειακής προσαρμογής μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για κλιματισμό έως και 35%.

Η καθ. Φοίβη Κουντούρη Prof. AUE & BTU DK, President EAERE, Chair SDSN Global Climate Hub, Co-chair SDSN Europe μίλησε για την ανάγκη Προσαρμογής και τη Πολιτική Προστασία της ελληνικής επιχειρηματικότητας υπαίθρου και του κτιριακού τομέα

Είδαμε τη τελευταία τάση Δόμησης με μαζική ξυλεία από τον Dennis Hauer από την Urban Climate Architects και το μοντέλο χρηματοδότησης κατασκευής με μαζική ξυλεία, για την αύξηση της βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου των επενδυτών.

Παρακολουθήσαμε τον Joost Julshof at PLP Architecture που σχεδίασαν τον ΤΕΝ Πύργο, ένα από τα πιο βιώσιμα κτίρια στο κόσμο.

Ο Γιάννης Λαδόπουλος, ΔΣ στη Dektis, και ΑΠ ΣΕΓΜ μίλησε για 3 case studies από τα κτίρια γραφείων Webhelp της DIMAND με πιστοποίηση LEED Gold, το PRODEA Office Building με πιστοποίηση LEED και WELL και τέλος το κτίριο Γραφείων ΑΑΔΕ, από την PREMIA με πιστοποίηση LEED Gold.

Σε Πάνελ με κορυφαίους experts, ακούσαμε για τα σχήματα πιστοποίησης, LEED, ΒREEAM, SITE, WELL, GRESB, RICs standards και ο Julian Lipscombe, Διευθυντής της Bennettss Associates παρουσίασε κατόπιν το κτίριο γραφείων που σχεδίασε, με πιστοποίηση LEED Platinum, καθώς και άλλους για τις πιστοποιήσεις κτιρίων.

Η Ιωάννα Κουλούρη, Architect Dipl Arch MArch, Director @ Potiropoulos+Partners αναφέρθηκε στο «Athens LifeTech Park - Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό, Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο». Πιο συγκεκριμένα, στη σχεδιαστική προσέγγιση που εστιάζει στην επινόηση «αρχιτεκτονικών χειρονομιών» που επανερμηνεύουν την έννοια του κτιρίου ως αποτέλεσμα ενός συστήματος συλλογικών εμπειριών αντί να τονίζουν τον βασικό επιτελεστικό του ρόλο. Σε αυτές τις «αρχιτεκτονικές χειρονομίες», η βιωσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τους ομιλητές και την ατζέντα στο 1ο συνέδριο για το Κτιριακό κλάδο, που ανοίγει τον διάλογο ρεαλιστικά, για την Πράσινη Χρηματοδότηση και την Ενέργεια θίγοντας θέματα που θα συζητώνται τα επόμενα 10 χρόνια.

Τέλος, όπως έγραψε στο ρεπορτάζ του ο Συντονιστής του Συνεδρίου και editor at BUILD Newsletter Σπύρος Πιστικός, «με την ομιλία του Αντιδημάρχου κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας του Δήμου Αθηναίων, Νίκου Χρυσόγελου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Energy Efficiency in Buildings. O κ. Χρυσόγελος μίλησε για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η δημοτική αρχή υπό τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν κατατεθεί τρία σχέδια στο πλαίσιο της ένταξης της Αθήνας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης. Το πρώτο σχέδιο αφορά στο πώς μπορεί η Αθήνα να φτάσει στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, ένας στόχος εξαιρετικά δύσκολος όπως παραδέχθηκε ο ίδιος. «Θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι και μια ευκαιρία, γιατί η κλιματική ουδετερότητα είναι μια ευκαιρία να αλλάξεις την οικονομία, δεν είναι απλώς να δράσεις για το κλίμα, είναι μια ευκαιρία να κάνεις την πόλη πιο πράσινη, πιο ανθεκτική, να δημιουργήσεις συνεργασίες και μια ζωντανή οικονομία που θα περιλαμβάνει όλους», σημείωσε. Το δεύτερο σχέδιο είναι το επενδυτικό σχέδιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για να γίνει πιο «πράσινη» η πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χρυσόγελος απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να προτείνουν ιδέες ώστε αυτό το σχέδιο να ενσωματώσει καινούργια χρηματοοικονομικά εργαλεία, «γιατί δεν μπορεί να απαιτείς κλιματική ουδετερότητα πιστεύοντας ότι απλώς έχεις κάποιους πόρους σε δημοτικό ή σε εθνικό επίπεδο, χρειάζονται καινούργια εργαλεία, καινούργιες ιδέες», όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, το τρίτο σχέδιο αφορά στην συμπεριληπτικότητα και θα περιλαμβάνει τη στρατηγική για συμμετοχή των φορέων και των πολιτών σε αυτόν τον μετασχηματισμό της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, η δημοτική αρχή δημιουργεί δύο νέους θεσμούς: το Κλιματικό Φόρουμ Αθήνας, με ανοιχτή διαβούλευση και την Κλιματική Συνέλευση Νέων, με επικέντρωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Επίσης, δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα με «κλιματικά σχολεία», όπου το σχολείο τόσο σαν κτίριο όσο και σαν διαδικασία γίνεται κλιματικά υπεύθυνο.»