Συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Πάφο για τη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

On the sidelines of #PaphosMeeting2021, I discussed with #Cyprus FM @Christodulides the latest developments in Cyprus issue & and the next steps in continued 🇬🇷🇨🇾 coordination. The developments in #EasternMediterranean also in focus. pic.twitter.com/1GjA9IRWRr