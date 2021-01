Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Twitter, συγχαίρει θερμά τον Άντονι Μπλίνκεν για την επικύρωση του διορισμού του ως νέου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

I warmly congratulate @ABlinken on his confirmation as the new @StateDept Secretary. I look forward to working together to further strengthen the robust 🇬🇷🇺🇸partnership, to promote peace &stability in the broader region& to enhance the transatlantic bond founded on shared values.