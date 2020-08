Με μία Anti-Navtex που «ακυρώνει» τη νέα παράνομη τουρκική Navtex απαντά η Αθήνα στην τουρκική κλιμάκωση.

Συγκεκριμένα, μέσω του σταθμού του Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η Αθήνα ενημερώνει ότι πρόκειται για μια ακόμα παράνομη δέσμευση, για νέα περιοχή δραστηριότητας για το ερευνητικό, σεισμογραφικό Oruc Reis, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα, για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι αρμοδιότητα για την εκπομπή αναγγελιών, βάσει των διεθνών κανονισμών έχει ο σταθμός του Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντι-Navtex που εξέδωσε αφορά την ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά της Κύπρου και αναφέρει τα εξής:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Διπλωματικές πηγές: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι»

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι», ανέφεραν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

«Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», πρόσθεταν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική Navtex δεσμεύει περιοχή γύρω στα 10 με 15 μίλια βορειότερα από την προηγούμενη Navtex και μέρος της αφορά σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η κίνηση αυτή της Άγκυρας σημαίνει ότι δεν απομακρύνονται από την περιοχή ούτε το τουρκικό ερευνητικό ούτε ο τουρκικός στόλος που το συνοδεύει.

