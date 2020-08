Δυο νέους αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι σήμερα που αναβαθμίζονται και τρία νέα πρόσωπα σε θέσεις υφυπουργών, περιλαμβάνει πλέον το κυβερνητικό σχήμα, μετά τις λειτουργικές βελτιώσεις που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

Ο Νίκος Παπαθανάσης, νυν Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων με αρμοδιότητα στη Βιομηχανία και το Εμπόριο, αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Τα νέα πρόσωπα

Νέα πρόσωπα είναι ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London), που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ζωή Ράπτη, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, που αναλαμβάνει τη θέση της υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας.

Ο βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Ο Νίκος Ταγαράς είναι Πολιτικός Μηχανικός. Απόφοιτος της Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.