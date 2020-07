Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους διαδρόμους των Βρυξελλών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για επικείμενο συμβιβασμό των Ευρωπαίων ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά τις θυελλώδεις διαπραγματεύσεις του τελευταίου 3ημέρου.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, νέα αναβολή για τις 19:00 ώρα Ελλάδος, παίρνει η έναρξη της ολομέλειας στη Σύνοδο Κορυφής, από τις 18:00 ώρα Ελλάδος που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει. Τελικά, η τέταρτη ημέρα των εργασιών θα ξεκινήσει με μια ώρα καθυστέρηση.

Update on timing of #EUCO at 6pm