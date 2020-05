Χαρδαλιάς: Απαγορεύονται άτυπα πάρτι και take away σε ποτά

«Η εικόνα μπαρ κυρίως στην επαρχία, με πολλούς συγκεντρωμένους, με μουσική, για δήθεν take away ποτά, προσβάλλει όλους μας» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σε αυστηρούς τόνους ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε την Τρίτη πως «η εικόνα μπαρ κυρίως στην επαρχία, με πολλούς συγκεντρωμένους, με μουσική, για δήθεν take away ποτά, προσβάλλει όλους μας».

Ο ίδιος τόνισε πως «απαγορεύονται άτυπα πάρτι και συγχωτισμός έξω από μπαρ». Επεσήμανε πως οι κρατικοί μηχανισμοί θα ρίξουν το βάρος τους σε αυτό τον τομέα ενώ ανοιχτό παραμένει η λήψη πρόσθετων μέτρων.

«Οι συστάσεις μας για αποφυγή συγχρωτισμού βασίζεται σε δεδομένα. Η εικόνα καφέ – μπαρ στις 23:00 το βράδυ να παίζουν μουσική και να δίνουν δήθεν take away ποτά και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, προσβάλλουν βάναυσα όλους μας. Όλους εκείνους που τήρησαν τα μέτρα, όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Απευθύνω ισχυρή σύσταση. Το take away αφορά τον καφέ, να τον παραγγείλουν, να τον παραλάβουν. Take away στα ποτά δεν επιτρέπεται, ούτε να παίζουν μουσική στη διαπασών. Να συμμορφωθούν γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται από σήμερα και αυτή την περίπτωση. Για τους παραβάτες πρόστιμο και για τους ιδιοκτήτες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Είναι κρίμα κάποιοι λίγοι να παίζουν την προσπάθεια των πολλών».

Ευχάριστα ήταν τα νέα από την καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας καθώς ο κ. Τσιόδρας ανέφερε πως κανένας άνθρωπος δεν έχασε τη ζωή του από κορονοϊό την Τρίτη, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να παραμένει στους 146.

Ο λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας κ. Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 10 ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φτάνει τα 2.642 και το 55,4% αφορά άνδρες.