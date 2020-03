Με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επισκεφτεί την Τρίτη τον Έβρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον Έβρο, όπως ενημερώνει το Μέγαρο Μαξίμου, θα βρίσκονται μαζί με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.

🇬🇷🇪🇺