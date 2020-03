Την αύξηση της ασφάλειας στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σημαντικός αριθμός προσφύγων συγκεντρώνεται εκεί.

Με αναρτήσεις του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει τη θέση της κυβέρνησής του σχετικά με τους πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.