Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την «ολόψυχη συμπάθεια του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς και στον τουρκικό λαό» για το σεισμό που έπληξε πόλεις στα ανατολικά της χώρας, ενώ όπως τόνισε οι ομάδες έρευνας και διάσωση της Ελλάδας είναι έτοιμες να συνδράμουν.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.